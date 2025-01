V priljubljenem smučarskem središču v požaru umrlo deset ljudi (VIDEO)

V priljubljenem smučarskem središču v turški provinci Bolu je danes izbruhnil požar, v katerem je umrlo deset ljudi, 32 pa je bilo ranjenih, je sporočil notranji minister Ali Yerlikaya.

Ekipe gasilcev nadaljujejo gašenje in preprečujejo širjenje požara, ki je izbruhnil v hotelu na enem od največjih smučarskih središč v državi.

Požar je izbruhnil v hotelu v smučarskem središču Kartalkaya davi ob 3.27 po lokalnem času, je na omrežju X sporočil Yerlikaya.

Požar v 12-nadstropnem hotelu Grand Kartal, ki je bil približno 90-odstotno zaseden, je izbruhnil v restavraciji in se je hitro razširil. Več kot 200 gostov in osebje hotela so evakuirali.

»Dve osebi sta umrli, ko sta v paniki skočili skozi okno hotela,« je povedal guverner province Abdulaziz Aydin.

Ekipe gasilcev nadaljujejo gašenje in preprečujejo širjenje požara na gozdnati del smučišča, poročanje turških medijev povzema srbska tiskovna agencija Tanjug.

Na prizorišče požara so poslali 30 gasilskih in 28 reševalnih vozil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vzrok požara še ni znan. Na posnetkih, objavljenih na spletu, je razvidno, da gorijo streha in zgornja nadstropja zgradbe.

Kartalkaya na nadmorski višini 2200 metrov je eno od največjih smučarskih središč v Turčiji.