FOTO: Metulji modno oblikovalko spremljajo že 20 let

Modna oblikovalka Simona Kogovšek to pomlad zaznamuje 20 let delovanja. Obletnico je praznovala s čudovitim modnim dogodkom in revijo, na kateri je predstavila pomladno kolekcijo. Njena oblačila so vedno polna barv, ne manjka cvetličnih potiskov, in tako je tudi letos. Vključuje široke, plapolajoče hlače, dolga krila, krasna pa je tudi bomber jakna, vse, po čemer je Simona Kogovšek prepoznana. »V osnovi gre za retrospektivno kolekcijo. Kose, ki so bili dobro sprejeti, sem tehnično še nadgradila, spremenila in iz njih ter še nekaj povsem novih kosov sestavila celoto,« nam je povedala oblikovalka.

To sem jaz

Značilnost njenega ustvarjanja je, da oblačila dobro delujejo v vseh situacijah, saj se lahko nosijo tako čez dan kot za večerne dogodke. Namenjena so za vsak dan, a se z različnimi dodatki zlahka spremenijo v večerno toaleto. Vsako pa ima še en tipičen podpis, svetleč šiv.

Znane Slovenke, med njimi tudi Lea Cok, so dodale čar in osebno noto večeru v ljubljanskem MAO. Foto: Jure Dernovšek

Torej ni kosa, ki se ne bi svetil. »Držala sem se navdiha, ki je z menoj že od začetka – to so metulji. Metulji me spremljajo v materialih, barvah, šivih, ki spominjajo na krila. Vsako leto pa na to osnovo pride navdih, ki ga črpam ali iz življenjske situacije, dogodkov v svetu ali okolice. Letos sem ostala samo pri osnovi z metuljem, ker to sem jaz.«

Nova kolekcija je naletela na izjemno pozitiven odziv – številne obiskovalke so si že zagotovile izbrane kose iz kolekcije. Foto: Jure Dernovšek

Simona Kogovšek dobrih deset let svoje kreacije prodaja v Zoofi, modni zadrugi, ki združuje več slovenskih oblikovalcev in spreminja pogled na slovensko modo med ljudmi. »Na začetku smo imeli občutek, da si ljudje še ne upajo nositi bolj posebnih kosov. A to se spreminja, za nakupe se odločajo. Naše stranke ne mečejo denarja stran za oblačila, narejena na Kitajskem. In imamo več takšnih, ki nas obiščejo vsak mesec, morda na plačilni dan (smeh). Zagotovo pa bi si bilo dobro še razširiti bazen,« je lani ob desetletnici Zoofe povedala Simona.

Modna revija je poklon dvema desetletjema predanosti, ustvarjalnosti in vizije oblikovalke Simone Kogovšek. Foto: Jure Dernovšek

Z leti postala zahtevnejša

Oblikovalka si je ustvarila družino, ima tri otroke, kot lastnica modne znamke pa je seveda podjetnica. In kaj se je v 20 letih njenega dela spremenilo? »Zagotovo sem pri izdelavi in izbiri materiala postala zahtevnejša, vse je bolj tehnično dovršeno. Tudi oblikovno sem seveda napredovala. Če ne bi, bi bilo kar malo žalostno. Napredek pride z zorenjem in določeni kosi so zagotovo zahtevnejši in kompleksnejši,« je primerjala svoje delo z začetki.