Tožilstvo se ne bo vdalo: napovedana pritožba na oprostilno sodbo Janše in soobtoženih

Čeprav je celjsko okrožno sodišče danes oprostilo predsednika SDS Janeza Janšo ter soobtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja v zadevi domnevno spornega nepremičninskega posla v Trenti, tožilstvo s tem ni zadovoljno. Kot je v izjavi za medije povedal tožilec Boštjan Valenčič, je nad sodbo zelo presenečen, glede na dokaze v spisu je pričakoval obsodilno sodbo. Po pisni obrazložitvi sodbe se bodo nanjo pritožili, je dejal.

Senat je, kot smo poročali, vse tri obtožene oprostil očitkov zlorabe položaja. Postopek je bil povezan s prodajo nepremičnine v Trenti, ki jo je Janša leta 2005 prodal podjetju Imos.

Valenčič meni, da je sodba oprostilna predvsem zaradi višine cene Janševega zemljišča v Trenti, ki naj bi bila dosežena v prodajnih pogodbah. »Izvedenka, ki je izdelala cenitev za podjetje Imos leta 2003, je to ceno postavila pri 20.000 evrih, ampak ta cenitev sodišča očitno ni prepričala,« je dejal tožilec.

Na vprašanje, ali lahko modificira obtožnico med pritožbo, je pojasnil, da je bila obtožnica že modificirana na enem izmed narokov in takšna bo ostala tudi v pritožbenem postopku.

Po razglasitvi oprostilne sodbe smo želeli preveriti odziv tožilstva in dostopnost dokumentov o primeru, a smo ob iskanju na njihovi uradni spletni strani naleteli na sporočilo, da je dostop do vsebin prepovedan, zato smo za pojasnilo že vprašali pristojne.

Napoved pritožbe

Tožilstvo je že napovedalo pritožbo. Podrobnosti še niso znane, saj sodba še ni bila pisno obrazložena.

Sodba, ki je odmevala v javnosti, je izpodbila očitke o zlorabi položaja v zvezi z domnevno spornim poslom izpred skoraj dvajsetih let. Sodišče je presodilo, da očitana dejanja niso bila kazniva oziroma niso izpolnjevala pogojev za kazenski pregon.

FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Janša: »Zmaga v narekovajih«

Janša je po razglasitvi sodbe stopil pred podpornike, zbrane pred sodiščem, in dejal, da je sodba rezultat skoraj petnajstih let »zasliševanj, procesov, kraje zdravja, življenja in časa«. Zahvalil se je družini in zbranim, a opozoril, da gre za »zmago v narekovajih«, saj se po njegovih besedah boj za pravico še nadaljuje.

Urška Bačovnik Janša se je po oprostilni sodbi na omrežju X odzvala z besedami »Človek zdrave pameti lahko le strmi …«, pod njen zapis pa so se zvrstile številne podpore znanih komentatork.

Zaradi prometne nesreče snemalne ekipe STA na razglasitvi sodbe ni bilo, kar je že sprožilo teorije zarote, a so iz STA zatrdili, da gre zgolj za nesrečo brez hujših posledic.