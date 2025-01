Ravnatelj dijaškega doma razkril: Ni požarnih javljalnikov, prav tako ne požarnih stopnic (VIDEO)

V zgodnjih jutranjih urah je zagorelo v stavbi dijaškega doma na Poljanski ulici v Ljubljani. Gasilci so požar, ki se je razširil na celoten objekt, že pogasili. Po doslej znanih podatkih gasilcev in policije pa je bilo v njem poškodovanih enajst ljudi, od tega eden huje.

Požarni alarm in požarne stopnice? Vzrok požara še ni znan. Informacije, da se požarni alarm ni vključil, pristojni niso potrdili. Nekateri dijaki so poskakali iz prvega nadstropja in se poškodovali. V domu ni bilo urejenih požarnih stopnic. Policija za zdaj ne more potrditi, ali gre za kakršenkoli sum kaznivega dejanja.

V UKC Ljubljana so zato aktivirali načrt za množične nesreče. Sprejeli so 11 poškodovancev, starih med 15 in 19 let. Štirje so se zastrupili z monoksidom, a njihovo stanje je stabilno. Tri osebe pa so huje poškodovane – ena ima hude opekline in je v kritičnem stanju, dve pa bosta zaradi zloma hrbtenice in zloma skočnice operirani na travmatologiji.

Sodelavec oddelka za zaščito in reševanje MOL Luka Novak. FOTO: Zaslonski posnetek

Po jutranjem požaru so pred javnost z zadnjimi podatki stopili sodelavec oddelka za zaščito in reševanje MOL Luka Novak, sodelavec Gasilske brigade Ljubljana Robert Okorn in ravnatelj Dijaškega doma Ivana Cankarja Šemso Mujanović.

Ni požarnih javljalnikov, ker ti zakonsko niso obvezni, prav tako ni požarnih stopnic

»V tem trenutku je naša največja skrb zdravje teh dijakov, res iskreno upamo, da bo z njimi vse v redu,« je povedal ravnatelj Dijaškega doma Ivana Cankarja. Pojasnil je, da je bil prvi, ki je opazil požar, varnostnik in dodal, da stavba nima požarnih javljalnikov, ker ti zakonsko niso obvezni, prav tako ne požarnih stopnic, ima pa dva izhoda in dve stopnišči, je dodal Šemso Mujanović.

»Vzgojitelji in svetovalni delavci so bili stalno ob dijakih«

Kot je pojasnil, je zagorelo v prvem nadstropju stavbe B. Tudi po njegovih informacijah je en dijak huje poškodovan, poškodbe sta dobila še dva, več dijakov so odpeljali na predihavanje. V sodelovanju s psihosocialno službo ljubljanske civilne zaščite so jim nudili tudi psihosocialno pomoč. »Vzgojitelji in svetovalni delavci so bili stalno ob dijakih,« je opisal ukrepe za oskrbo evakuiranih več kot 360 dijakov, ki so sedaj nastanjeni v sosednjem objektu, v sodelovanju s civilno zaščito pa bodo poskrbeli tudi za njihove obroke in oskrbo. Na vprašanje, koliko odraslega osebja je bilo v trenutku, ko je izbruhnil požar, v objektu, pa je ravnatelj pojasnil, da zgolj varnostnik, kot je tudi predpisano. Kot je še dejal ravnatelj, so starše dijakov obvestili o dogodku in ukrepih, za tiste, ki jih še niso dosegli, pa vzpostavili kontaktno telefonsko številko.

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj bo ob 14. uri obiskal prizorišče požarne nesreče v Dijaškem domu Ivana Cankarja v Ljubljani.