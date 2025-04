Superlahki spremljevalec: Asusov prenosnik zenbook A14 tehta manj kot kilogram

Tajvanski Asus je predstavil novi zenbook A14 (z oznako UX3407), ultralahki prenosnik, opremljen s Qualcommovim procesorjem X elite in baterijo, ki naj bi zdržala več kot 30 ur. Kakor poudarjajo pri Asusu, je to njihov prvi prenosnik, pri katerem so uporabili material ceraluminium oziroma keraluminij za celotno ohišje, vključno s pokrovom, tipkovnico in podnožjem. Gre za mešanico keramike in aluminija, ki je za 30 odstotkov lažja od anodiziranega aluminija, s čimer so dosegli, da zenbook A14 tehta manj kot kilogram, poleg tega pa je odporen proti praskam in mastnim prstom.

Keraluminij se v resnici dobro izkaže proti praskam in mastnim prstom. FOTO: Staš Ivanc

Videz in procesor

Novi zenbook A14 se lahko pohvali z minimalističnim videzom, kompaktnimi merami in res nizko težo, kar je idealno za ljudi, ki dosti potujejo in potrebujejo lahek prenosnik z vzdržljivo baterijo. Ta se lahko pohvali s kapaciteto 70 Wh, kar je precej dobro za tako majhno škatlo, k majhni porabi pa prispeva tudi varčni Snapdragonov procesor X elite (X1E78100). Ta je poskrbel za gladko in hitro delovanje, a tudi za višjo ceno prenosnika (osnovne modele se da dobiti za manj kot tisočaka). Da je vse teklo, kot je treba, je zagotavljalo 32 gigabajtov delovnega pomnilnika v navezi s hitrim terabajtnim SSD diskom. In tudi baterija je resnično zdržala več kot cel dan delovanja, kar je več kot dobro (tovarniške meritve opravljajo pri nižji svetlosti zaslona in manjših obremenitvah). Poskrbljeno je za dobro in predvsem tiho prezračevanje.

Baterija zdrži več kot ves dan delovanja.

Zaslon in tipkovnica

Eden od glavnih adutov testnega prenosnika je krasen zaslon visoke ločljivosti (1900 x 1200 slikovnih točk) iz organskih diod, ki poskrbijo za lepe barve, odlične kontraste in pravo črnino. Škoda, da je osveževanje le 60- namesto 120-herčno, kar bi pripomoglo k še bolj gladki sliki. Zaslon sicer ni občutljiv za dotik, a lahko se vprašamo, kdo od običajnih uporabnikov dejansko tapka po zaslonu prenosnika. Za zvok skrbita stereo zvočnika, od katerih ne moremo pričakovati čudežev, a povsem solidno opravljata svoje delo. Na zgornjem delu okvirja zaslona je še visokoločljivostna kamera, ki ni neki presežek tehnologije, a za videokonference je čisto dovolj dobra. Na tipkovnico se je treba sicer nekoliko navaditi, a občutek tipkanja je dober, za premikanje pa imamo na voljo veliko drsno ploščico.

Odličen zaslon in dobra tipkovnica FOTO: Staš Ivanc

Povezovanje in UI

S spletom in perifernimi napravami se zenbook A14 poveže prek wifija in bluetootha, na voljo pa imamo še nekaj fizičnih vtičnic: na desni strani je klasični USB A priključek, na levi pa hdmi izhod, dva USB C priključka in klasični izhod/vhod za slušalke in mikrofon. Priložen je 90-vatni napajalnik, ki ga priklopimo z USB C kablom in ki v pol ure napolni (prazno) baterijo do polovice. In ker so na prenosniku naloženi windowsi 11, to pomeni, da lahko s pridom izkoriščamo vgrajeno Microsoftovo umetno inteligenco oziroma klepetalnega robota copilot+. No, priznati moram, da ga ne.

Nekateri imajo tudi manj priključkov ... FOTO: Staš Ivanc

Idealen za uporabo na poti

Asus zenbook A14 s snapdragonom X elite je odlična izbira za ljudi, ki potrebujejo lahek prenosnik v katerem koli trenutku in ki ga bodo uporabljali predvsem za pisarniška, poslovna in multimedijska opravila. Gamerska mašina to pač ni, čeprav lahko naložimo kakšne manj zahtevne igre, vprašanje pa je, ali bodo vse delovale z omenjenim procesorjem. Ravno poceni ni, saj je treba zanj pri nas odšteti okoli 1900 evrov, se pa ga da v nemških spletnih trgovinah najti tudi za tisočaka in pol. Je kompakten in ultralahek, kar bo zagotovo prepričalo določene kupce.