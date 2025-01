Kaj je bil vzrok strašnega požara v dijaškem domu? Šlo naj bi za kaznivo dejanje

V javnosti še vedno odmeva vprašanje, kaj je vzrok strašnega požara, ki je v dijaškem domu na Poljanski cesti izbruhnil v četrtek malo po 4. uri.

Policija je zdaj sporočila, da so kriminalisti v četrtek popoldan zaključili ogled kraja požara in še nadaljujejo ugotavljanje vzroka. Aktivnosti policije so sedaj usmerjene v zbiranje obvestil in preverjanje vseh okoliščin, v teku pa so tudi kriminalistično-forenzične preiskave zavarovanih sledi. »Dejstvo je, da je požar uniči večino sledi, zato je preiskava tovrstnih kaznivih dejanj zahtevna in lahko traja dlje,« poudarjajo policisti.

Kriminalisti trenutno preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu kazenskega zakonika, o vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili iz ljubljanske policijske uprave. Iz tega lahko sklepamo, da je na izbruh požara verjetno vplival človeški faktor.