Spomin na lanski požar osnovne šole pri Tržiču je še kako živ

Po sinočnji drami v ljubljanskem dijaškem domu se mnogi zgražajo nad neustrezno protipožarno zaščito v domu, kjer ni bilo ne javljalnika požara ne požarnih stopnic. Javljalniki po pojasnilih ravnatelja Dijaškega doma Ivana Cankarja niso obvezni, a bi bilo morda dobro kljub temu razmisliti o tem, da bi jih v tovrstne stavbe kljub temu namestili.

Požari v dijaških domovih sicer niso pogosti, več pa je bilo požarov na drugih šolskih objektih, kjer bi lahko bili ogroženi učenci ali dijaki. Ti so se doslej k sreči večinoma končali le z gmotno škodo.

Zagorelo zaradi del

Prvi takšen incident se je pripetil 9. novembra 1995, ko je zaradi vzdrževalnih del na strehi OŠ Spodnja Kungota izbruhnil požar, šola pa je pogorela. Pouk je leto dni, do izgradnje nove šole na pogorišču, potekal v stari šoli.

V začetku decembra 2012 je požar, ki je izbruhnil nekaj po 4. uri na srednji lesarski šoli v Kočevju, uničil tako rekoč ves zgornji del, skupaj 11 učilnic, celotno podstrešje in ostrešje. Škode je bilo za več kot milijon evrov.

Junija 2013 je požar uničil del Osnovne šole Stara Cerkev v občini Kočevje. Uničenih je bilo 11 učilnic in del strehe, glavno stopnišče in avla, škoda je bila milijonska. Ogenj je izbruhnil ponoči in se razplamtel v poslopju montažne gradnje oziroma lesene konstrukcije.

Slabo leto pozneje, 22. aprila 2014, je zagorela električna napeljava v eni od učilnic Osnovne šole Mengeš. V času požara v učilnici ni bilo nikogar, na šoli pa je bilo bistveno manj otrok kot sicer. Požar so hitro zaznali in pogasili.

Požar je zanetil mlajši moški

Dva meseca pozneje je pri osnovni šoli v Šempasu v občini Nova Gorica zagorel zabojnik za smeti, ogenj pa se je zatem razširil na bližnjo učilnico in jo uničil.

Sredi decembra istega leta je telovadnici osnovne šole v Račah mlajši moški zanetil požar, ki je povzročil za okoli 10.000 evrov škode.

Ogenj je 19. februarja 2019 zajel novomeški Center biotehnike in turizma Grm na Sevnem pod Trško goro. Gmotna škoda je bila milijonska, pogorele so učilnice in oprema. Zagorelo je sicer v stranski stavbi šolskega kompleksa.

Požar v mariborskem zasebnem waldorfskem vrtcu Studenček na Valvasorjevi ulici, ki se je razplamtel 29. junija 2019, je povzročil za več sto tisoč evrov gmotne škode. Ogenj je v celoti uničil notranjost ostrešja in lesen strop. Zagorelo je v eni od razdelilnih doz, zaradi napake na napeljavi, ki je bila položena pretežno po tleh podstrešja.

Konec aprila 2021 je na Osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju okoli 19.30 zagorelo v tedaj praznem prostoru za pouk kemije. V požaru so bile poškodovane tri učilnice, iz stavbe so evakuirali pet oseb, nastala je materialna škoda. Pouk je nekaj časa potekal na daljavo.

Poškodoval se je gasilec

Ogenj je 15. maja 2022 ponoči zajel mariborski Vrtec Brezje. Pri intervenciji se je poškodoval en gasilec. Zagorelo je na ostrešju starega dela vrtca, poleg katerega so gradili novega, in sicer zaradi tehnične napake na električnih vodnikih napeljave. Zaradi gradbenih del otrok v vrtcu ni bilo. Nastalo je za več kot 800.000 evrov škode.

Aprila lani je zagorelo v tehnični učilnici Osnovne šole Stari trg ob Kolpi. Še pred prihodom gasilcev so zaposleni v šoli izklopili elektriko in evakuirali otroke ter osebje. Večje škode tako ni bilo.

Le dan pozneje je na podružnični osnovni šoli v Zgornji Besnici v kranjski občini prišlo do manjšega požara zaradi napake v kurilnem sistemu. Bilo je veliko dima, tako osnovnošolski kot vrtčevski otroci in zaposleni pa niso bili ogroženi.

Obsežen požar je 5. junija lani popoldne izbruhnil na ostrešju osnovne šole v Bistrici pri Tržiču. Požar je zajel okoli 600 kvadratnih metrov ostrešja in poškodoval šest učilnic. Premoženjska škoda je bila velika. V času požara je bilo v šoli 60 učencev, ki so se pravočasno in varno umaknili iz stavbe.