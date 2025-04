Oster odziv vrhovnega sodišča! Miodrag Đorđević: »To je prešlo mejo sprejemljivega«

Potem ko je razsodba v zadevi Trenta sprožila plaz odzivov, napadov in celo teorij zarote o »vnaprej spisani sodbi«, se je ostro odzval predsednik Vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević. V izjavi za javnost opozarja, da so nekatere kritike prešle mejo sprejemljivega in resno ogrožajo zaupanje v sodstvo: »Gre za spodbujanje k nespoštovanju sodnih odločitev in posledično k rušenju pravnega reda.«

Sodišča na udaru – in pod pritiskom

»V luči dogodkov v tem tednu« Đorđević znova poziva k spoštovanju sodne veje oblasti. Kritike, ki temeljijo na nezadovoljstvu z delom sodišča v posameznih primerih, po njegovem mnenju ne smejo prerasti v diskreditacijo sodnikov ali oviranje njihovega dela: »Nezadovoljstvo ne more biti izgovor za širjenje zlonamernih anonimnih pisanj in spodkopavanje pravne države.«

Opozoril je tudi, da dogajanje presega pravni okvir in zahteva jasno držo tudi drugih vej oblasti.

Janša ob oprostilni sodbi udaril po sodstvu

Predsednik SDS Janez Janša je po izreku oprostilne sodbe v zadevi Trenta pred sodiščem ostro nastopil proti pravosodju. »Če je to neodvisen sistem, naj se očisti,« je dejal in med drugim pozval k menjavi predsednikov sodišč.

Ocenil je, da je v postopkih »na stotine ljudi, ki tam ne bi smeli biti«, medtem ko pravi storilci ostajajo nedotaknjeni. Ob tem je znova uporabil izraz »krivosodje« in pozval k nadaljnjemu boju ter uporabi »glasu ljudi«.

Odziv na anonimke in teorije

Dogajanje je dodatno razburkalo anonimno pismo o razmerah na celjskem sodišču, ki ga je konec prejšnjega tedna objavilo več spletnih portalov. Namigovalo je, da naj bi bila sodba Janši in soobtoženima spisana že vnaprej.

Sodišče je to odločno zanikalo in označilo za »čisto ponarejanje«. Tudi predsednica senata Cvetka Posilovič je zatrdila, da sodba temelji izključno na »skrbni in vestni presoji dokazov« in da na odločitev niso vplivali »mediji, članki, pisanja niti shodi s sovražnim govorom«.

Še posebej zaskrbljujoče se ji zdi, da je ta sovražni govor »prihajal tudi iz ust predstavnikov politike, z namenom diskreditacije neodvisnega sodstva«. Hkrati je poudarila, da sodniki niso nezmotljivi, zato obstaja možnost presoje na višjih stopnjah. Ob zaključku pa se je zahvalila tožilcema in odvetnikom obtoženih za korekten odnos.