Ko poči najmočnejša tetiva v telesu – to je šibka točka športnikov

Ahilova tetiva je najdebelejša in najmočnejša tetiva v človeškem telesu, ki povezuje dvoglavo mečno mišico in veliko mečno mišico s petno kostjo. Na poti proti peti zavije za 90 stopinj. Zaradi robustne zgradbe lahko prenese velike natezne sile, ki nastajajo med gibanjem spodnjega uda. Je ključnega pomena za hojo, tek in skakanje. Prenese obremenitve, ki so tudi do desetkrat večje od telesne teže. Sestavljena je večinoma iz kolagena tipa I in elastina, zato je zelo elastična. Obdana je z ohlapnim vezivnim tkivom, ki omogoča gladko drsenje med gibanjem. Starejši ko smo, več je možnosti za poš...