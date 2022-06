Se nam obetajo skokovite podražitve bencina in dizla? O tem naj bi razmišljala vlada

Danes se je že drugič na sestanku o blaženju draginje sestala vladna delovna skupina. Tokrat so imeli na mizi prvi sveženj ukrepov, ki se nanašajo na naftne derivate oziroma pogonska goriva. Ukrepe, ki so jih danes dorekli, bo jutri po seji vlade predstavil premier Robert Golob.

Robert Golob. FOTO: Leon Vidic/Delo

Po naftnih derivatih še elektrika, hrana in plin

Po neuradnih informacijah Sveta na kanalu A naj bi se vlada nagibala k temu, da cene goriva ne bodo več zamrznjene. Po trenutni uredbi ukrep zamrznitve cen sicer velja do konca avgusta. Ali bo vlada ukrep prekinila prej, ali pa ga avgusta le ne bo podaljšala, za zdaj še ni znano.

Kot je ob robu ponedeljkovega obiska štajerske prestolnice napovedal Golob, je vlada vzpostavila dve delovni skupini, ki se bosta ukvarjali samo z draginjo. Dejal je, da bo že do konca junija znano konkretno, kakšni ukrepi bodo sprejeti. Je pa razkril, da se jih bodo lotili zaporedno. »Začeli bomo pri naftnih in naftnih derivatih, nato elektrika, hrana in nato še plin.« Po njegovih besedah bodo približno v takem vrstnem redu ljudje soočeni z draginjo. Vladna delovna skupina naj bi se sestajala vsak teden.

Do jeseni bodo po zagotovilih premierja Goloba zadeve že implementirane oziroma vpeljane.