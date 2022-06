Najprej nafta, nato elektrika in hrana ... Golob razkril, kdaj bodo sprejeti ukrepi zoper draginjo (VIDEO)

Premier Robert Golob se je mudil na delovnem obisku v Mariboru. Začel ga je z obiskom Agencije za energijo. Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko si bo ogledal superračunalnik HPC Rivr in laboratorij za elektronske in informacijske sisteme ter laboratorij za optoelektrične in senzorske sisteme. Obiskal je tudi dom Danice Vogrinec, SNG Maribor, Narodni dom in NK Maribor, so sporočili na uradnem Twitter profilu vlade

Ukrepov zoper draginjo se bodo lotili zaporedno

Golob je ob robu obiska štajerske prestolnice napovedal, da je vlada vzpostavila dve delovni skupini, ki se bosta ukvarjali samo z draginjo. Dejal je, da bo že do konca junija znano konkretno, kakšni ukrepi bodo sprejeti. Je pa razkril, da se jih bodo lotili zaporedno. »Začeli bomo pri naftih in naftnih derivatih, nato elektrika, hrana in nato še plin.« Po njegovih besedah bodo približno v takem vrstnem redu ljudje soočeni z draginjo. Do jeseni bodo po njegovih zagotovilih zadeve že implementirane oziroma vpeljane.

Spremembe tudi na področju zdravstva

Po besedah premierja pa je rokave zavihalo tudi ministrstvo za zdravje. »Ekipa na zdravstvenem ministrstvu že pripravlja izhodno strategijo za covid na eni strani in interventno zakonodajo, ki bo pripravila temelje za reformo, na drugi. Pričakujem, da bomo do 15. julija oba zakona vložili v parlament.« Izrazil je upanje, da na področju zdravstva opozicija v parlamentru ne bo zavlačevala pri sprejemanju zakonov.

Obisk Maribora priznanje kraju in regiji

Kot je poudaril premier, je Maribor tudi prestolnica kulture ter da ima ogromno za ponuditi in pokazati celotni Sloveniji. »Moj obisk je priznanje Mariboru, priznanje regiji za tiste projekte in podvige, na katere smo lahko vsi Slovenci ponosni,« je dejal in poudaril, da verjame v policentričen razvoj Slovenije, saj da vzhodnemu delu Slovenije manjka prestolnica, enakovredna Ljubljani.