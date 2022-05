S prižnice na motor (FOTO)

Po dveh letih mirovanja, ko je razmere krojil novi koronavirus, so pri Novi Štifti naposled znova močno brneli motorji dvokolesnikov, vonj po bencinskih hlapih se je čutil daleč naokrog.

Pater Niko je začetnik obreda pri Novi Štifti.

Tradicionalni, že 24. blagoslov motoristov in njihovih jeklenih konjičkov je po maši v cerkvi Marije vnebovzetne tudi tokrat opravil pater Niko Žvokelj, ustanovni član Motorističnega kluba Ribničan, ki se je pred 17 leti preimenoval v društvo Motoristi za Motoriste (MzM).

Niko, ki je tudi zagret bajker, je v pridigi poudaril, da nas letošnje geslo obreda Z vami smo vabi, da se zavedamo tistih sorodnikov, prijateljev in znancev, ki sami ne zmorejo skozi življenje.

Motoristi so ena najbolj ranljivih skupin v prometu.

Biti z njimi, jih spodbujati in predvsem opozarjati, da nesreča lahko doleti vsakogar izmed nas, motoristi so pri tem ena najbolj ranljivih skupin udeleženih v prometu, so v dopoldnevu pod krošnjami tristoletnih lip oznanjali tudi Pavle Hočevar, nekdanji predsednik društva MzM, sedanji predsednik Valentin Sojar in Marjan Cimprič, pomočnik komandirja PP Ribnica. Obreda se je udeležilo okoli 600 ljudi, nekaj več kot 350 je bilo motoristov.