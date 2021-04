Rušenje hriba ustavili inšpektorji

Kot da nekaj manj kot dvesto prebivalcev Stanošine, zaselka ob meji s Hrvaško, ne bi bilo že zadosti kaznovanih zaradi poteka trase avtoceste med Ptujem in Gruškovjem skozi njihovo naselje, jim vsakodnevni mir kalijo še težki gradbeni stroji. Za traso avtoceste so del hriba v Stanošini odstranili, material pa porabili za utrditev brežin ob njej. Na obronku Stanošine je izginila dobra polovica hriba, druga polovica bi po prvotnih načrtih morala do konca leta 2020. Vse zato, da bi pridobili okrog dva hektarja (20.000 kvadratnih metrov) dodatnih obdelovalnih kmetijskih površin. A se je terminsko ...