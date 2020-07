Rosvita Pesek zaradi Hojsa razkurjena v studiu nacionalke (VIDEO)

Potem ko je včeraj nepričakovano odstopil notranji minister in podpredsednik vlade, je sinoči gostoval v Odmevih. Voditeljicoje zanimal konkreten vzrok ekspresnega odstopa ministra, a ker Hojs na prvo vprašanje po mnenju Peskove ni zadovoljivo odgovoril, se je ta nekoliko razburila in s povišanim tonom konkretneje ponovila vprašanje.»Sem nekoliko v neugodni situaciji. Dovolite, minister Hojs, da vam ugovarjam. Poglejte, če imate občutek, da pri nekaterih preiskavah organi pregona ne delajo, imate vse nadzorne mehanizme, pa jih uvedite. Javnost pa seznanite, kako zadeve na policiji in NPU stojijo iz teh in teh razlogov. Po drugi strani pa ste vsi ministri, potem ko je zmagal oziroma dobil interpelacijo minister, rekli, da pričakujete preiskavo in računsko sodišče, ki naj pokaže, ali je šlo v zadevi z maskami kaj narobe. Še enkrat bi vprašala, zakaj odstop, ko imate vse možnosti nadzora in čakanja na to, da se preiskava zaključi.«Hojs je odgovoril, da je o nadzoru dela kriminalistične policije NPU govoril že večkrat ter nanj tudi opozoril in da je bil v želji po spremembah v teh mesecih nemočen, saj, kot je povedal že v odstopni izjavi, po njegovem mnenju del policije sodeluje pri ščitenju kriminala politično pravih posameznikov. Kot je dejal, so se s samim delom policije in strukturami začeli realno ukvarjati šele v zadnjih dveh tednih, ker so se pred tem ukvarjali z epidemijo. Škarij in platna za nadzor, kot pravi, ni imel v rokah, saj kot minister, tako Hojs, nima drugih pristojnosti kot le to, da vladi predlaga generalnega direktorja policije.Oglejte si celoten prispevek od šeste minute dalje.