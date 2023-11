»Na podlagi katerega zakona si je vzela pravico preiskovati mene, mi delati sramoto, pisati nebuloze?«

V oddaji Tarča na TV Slovenija so se posvetili vlogi Roka Snežiča pri financiranju največje opozicijske stranke. Poročali so, da so si poslanci lahko ogledali posnetek dvigovanja šopov gotovine njegove prijateljice. Tako je na tajnem posnetku je videti, kako državljanka Bosne in Hercegovine Dijana Đuđić, sicer znana zaradi skoraj pol milijona evrov posojila stranki SDS, dviguje ogromne količine gotovine.

Posnetek je javnosti nedostopen, nastal je leta 2018 na ljubljanski enoti Deželne banke. Gre za »delovanje združbe organiziranega kriminala«, je zapisala preiskovalna komisija, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, in ki jo je do nedavnega vodila Mojca Pašek Šetinc. Po njihovih besedah je v ozadju vsega prav davčni svetovalec Snežič.

Mojca Šetinc Pašek. FOTO: Nace Hočevar/sta Delo

Ta je za Tarčo povedal, da ne ve, po katerem členu je lahko sploh njega preiskovala kot fizično osebo, »kajti vemo, da ustava dovoljuje preiskovalni komisiji preiskovati samo osebe, ki so ali javni funkcionarji ali člani strank ali pridobivajo denarja iz državnega proračuna ali so zaposleni v javnih oziroma državnih podjetjih.«

Na podlagi katerega zakona si je vzela pravico preiskovati mene kot fizično osebo v tujini, mi delati sramoto, pisati nebuloze?

»Jaz kot Rok Snežič nikdar nisem bil član nobene stranke, nikdar nisem bil javni funkcionar, v življenju nisem dobil denarja nikoli iz proračuna, zato sem zoper njo vložil tudi kazensko ovadbo in ona bo povedala, na podlagi katerega zakona si je vzela pravico preiskovati mene kot fizično osebo v tujini, mi delati sramoto, pisati nebuloze, ki jih navaja v tem poročilu. In upam, da bodo organi preiskave, predvsem specializirano tožilstvo, odkrilo, na podlagi česa je ona to vršila. Jaz mislim, da je to ona vršila po navodilu svoje stranke,«, je razložil.