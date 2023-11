V prodajo Planeta TV Madžarom naj bi bila vpletena Janša in Snežič

Odločilno vlogo pri prodaji Planet TV madžarskim lastnikom naj bi imel prvak SDS Janez Janša, poroča Necenzurirano. Pri iskanju potencialnih kupcev naj bi mu pomagal Rok Snežič, ki naj bi ob tem pogovore vodil tudi s podjetnikom Izetom Rastoderjem. Janša in Snežič pa naj bi se pogovarjala tudi o iskanju kupca za družbo Pro Plus, navaja portal.

Pri iskanju novega lastnika Planet TV naj bi šlo za medijsko operacijo, ki naj bi jo osebno vodil prvak SDS Janez Janša, pri iskanju potencialnih kupcev pa naj bi mu pomagal Rok Snežič. Enega od kupcev naj bi k njemu želel pripeljati podjetnik Izet Rastoder, sicer tudi eden od financerjev Nova24TV, poroča portal Necenzurirano. Slednje po poročanju portala dokazujejo SMS-sporočila, ki naj bi si jih Snežič v mesecih pred prodajo Planet TV madžarskim lastnikom izmenjal z Janšo in Rastoderjem.

Telekom Slovenije je namreč po odločitvi arbitražnega sodišča v Parizu iz lastništva Planet TV izplačal dotedanjega partnerja, grško družbo Antenna Group, zatem pa se je Telekom odločil prodati manjšinski delež Planet TV, a zanj ni našel kupca. Le nekaj dni po nastopu tretje vlade pod vodstvom predsednika SDS Janše pa se je začela prodaja celotnega deleža Telekoma Slovenije v Planet TV. Kmalu zatem naj bi Snežič Janšo obvestil, da je našel kupca za televizijo. Šlo naj bi za skupino domačih vlagateljev, ki naj bi jih vodil mariborski podjetnik, poroča portal.

V iskanje kupca pa naj bi bil vključen Rastoder, ki naj bi junija Snežiča obvestil, da je interes za nakup izkazal ameriški sklad Kohlberg, Kravis, Roberts & Co. (KKR), ki se je v času vlade Mira Cerarja zanimal za nakup POP TV. A do takrat naj bi po poročanju portala Madžari že dobili zeleno luč za nakup Planet TV.

Telekom Slovenije je tako pogodbo o prodaji Planet TV podpisal 7. julija 2020. Kupec je bila madžarska TV2 Group, ki jo navedbah portala obvladuje Lőrinc Mészáros iz kroga madžarskega premierja Viktorja Orbana. Vrednost posla je znašla pet milijonov evrov, še isti dan pa je z njim soglašal tudi nadzorni svet Telekoma, ki ga je takrat vodil Aleš Šabeder, poroča Necenzurirano.

Janša pa naj bi po navedbah portala s Snežičem delil tudi načrte v zvezi z nekaterimi ostalimi slovenskimi mediji. Snežič naj bi tako med drugim Janši ponujal tudi kupca za portal Siol.net, a je ta nato ostal v lasti državnega Telekoma Slovenije. V istem času pa naj bi potekalo tudi intenzivno iskanje kupca za družbo Pro Plus, lastnice POP TV in Kanal A. Konec leta 2020 se je tako Janša v tajnosti sestal s pokojnim lastnikom POP TV Petrom Kellnerjem, Snežič pa naj bi pri iskanju kupca za Pro Plus računal tudi na pomoč Rastoderja. Za Necenzurirano so sicer v podjetju Derby vpletenost Rastoderja v omenjene pogovore o kupcih zanikali.