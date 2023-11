Snežič s podobo na majici takole provociral tujca v središču Maribora (VIDEO)

Na mariborskem okrožnem sodišču se je začelo sojenje zasebnega tožilca Roka Snežiča proti znanemu preiskovalnemu novinarju iz Bosne in Hercegovine Avdu Avdiću, kjer je Snežič poskrbel za škandal. Zaradi njegovega ravnanja je na slovensko zunanje ministrstvo prispela tudi diplomatska nota veleposlaništva BiH.

Na spletu se je pojavil tudi posnetek incidenta Snežičeve provokacije znanemu raziskovalnemu novinarju Avdiću s portala Istraga.ba, do katerega je prišlo po oobravnavi na mariborskem sodišču.

Rrazvpiti slovenski davčni svetovalec in lobist Snežič očita bosanskemu državljanu Avdiću laganje, preganja pa ga zaradi žaljive obdolžitve in razžalitve. Avdić je pred obravnavo povedal, da »če lažejo slovenski in bosanski preiskovalni organi, potem lažem tudi jaz«. Zahteval je tudi izročitev sodnice zaradi osebnega poznanstva s Snežičem, piše Delo.

Islamofobna provokacija

Po obravnavi so kamere posnele, kako je Snežič novinarja ozmerjal z besedo »muslimančić«, na majici pa je imel natisnjeno podobo Martina Krpana.

Snežič je Avdiću pojasnil, da ima na majici narodnega heroja Marina Krpana, ki muslimanu s sekiro v roki odseka glavo. »Martin Krpan je 'sačuval' Slovenijo pred muslimani. Jaz sem Martin Krpan, narodni heroj,« je Snežič povedal Avdiću. .

Bošnjaški novinar Avdić se ni pustil sprovocirati in je Snežiča vprašal, kdaj bo prišel v Bosno (tam je namreč Snežič svetoval pri odpiranju 'slamnatih' podjetij).

Bošnjaki se počutijo ogrožene

Dan po incidentu pred mariborskim sodiščem se je na slovensko zunanje in notranje ministrstvo z diplomatsko noto oglasilo veleposlaništvo Bosne in Hercegovine, kjer prosijo za »izvedbo določenih varnostnih ukrepov, glede na to, da v Sloveniji živi večje število Muslimanov Bošnjakov«, še piše Delo.

Odziv javnosti: Snežič seje sovraštvo in krši ustavo

Na dogajanje se je med drugim odzval tudi politik in funkcionar Roman Jakič, ki je prepričan, da je Snežič z izjavo »sejal sovraštvo« in s tem kršil 64. člen ustave, ki piše o prepovedi spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepovedi spodbujanja k nasilju in vojni.

Jakič je v zapisu Snežiču še pojasnil, da je Martin Krpan »slovenska fiktivna pripovedka iz leta 1858 in da Krpan ni (od)branil Slovenije, ampak dunajskega cesarja. Dodal je, da ni bil narodni heroj temveč navadni tihotapec angleške soli «.

