Robert Golob obvestil KPK, da je prišlo do spremembe premoženja

V začetku januarja je prišlo do spremembe v premoženju predsednika vlade Roberta Goloba. Kot je mogoče razbrati iz tabele o spremembah premoženja, ki je objavljena na spletni strani protikorupcijske komisije, je 2. februarja Golob KPK obvestil, da je prišlo do odsvojitve premičnine, ki je vrednejša od 10.000 evrov.

V kabinetu predsednika vlade so nam pojasnili, da je premier Golob »odsvojil avtomobil«, znamke in njegove dejanske vrednosti ne razkrivajo. Predsednik vlade se sicer službeno prevaža z vozilom audi a8 L 60 TFSI e quattro, letnik 2021. Priključni hibrid je v lasti države, nabavna vrednost pa je znašala 96.116,13 evra, so nam pred kratkim pojasnili na vladnem uradu za komuniciranje.

Pri odsvojitvi avtomobila je morda lastninsko pravico prenesel na nekoga drugega, a ne za denar, saj bi o tem moral poročati o povečanju sredstev.

Kaj se dogaja s premoženjem?

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije že štirinajst let določa, da so podatki o spremembah premoženja najvišjih funkcionarjev v času njihovega mandata javni; prvič so bili objavljeni na začetku februarja leta 2022.

Do večje spremembe premoženja je pri Golobu sicer prišlo ob koncu lanskega leta, ko je zaradi sporazumne razveze zakonske zveze komisijo obvestil o več spremembah. Postal je izključni lastnik podjetja Star Solar, vodi pa jo njegova hči Luna.

Poleg tega je v letu 2023 prijavil odsvojitev več zemljiških parcel v Kromberku in 226 kvadratnih metrov velike stavbe – gre za hišo z bazenom v Kromberku. Prijavil je tudi odsvojitev denarnih sredstev v vrednosti več kot 10.000 evrov. Pridobil pa je premičnino, ki je bila vrednejša od 10.000 evrov, poslovni delež v vrednosti več kot 10.000 evrov in obveznosti (dolgovi in obveznosti oziroma prevzeta jamstva in dana posojila) v vrednosti več kot 10.000 evrov.