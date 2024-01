Kaj se dogaja s premoženjem Roberta Goloba

Predsednik vlade Robert Golob je Komisiji za preprečevanje korupcije prijavil odsvojitev več kot 10.000 kvadratnih metrov zemljišč, postal pa je edini lastnik novogoriške družbe Star solar, družbe, ki se ukvarja z drugo proizvodnjo električne energije (v letu 2022 je imelo skoraj sto tisoč evrov dobička, za lani podatkov še ni), poroča Delo. Iz izpisa sodišča je jasno, da je bila iz podjetja na dan njegovega vstopa, to je 20. oktobra, izbrisana družbenica, nekdanja Golobova žena Jana Nemec Golob. Zastopnica je že od julija letos Luna Golob, premierjeva hči.

Golob je prijavil še pridobitev in odsvojitev več kot 10.000 evrov sredstev, poleg tega pa pridobitev premičnine, ki presega 10.000 evrov.

Za Delo so iz njegovega kabineta glede sprememb premoženja pojasnili, da je to posledica delitve premoženja zaradi razveze z nekdanjo ženo. Že lep čas je znano, da je spremljevalka predsednika vlade model in vplivnica Tina Gaber.