Vozni park ministrov in premierja: to je prestiž, v katerem uživajo

Ministrstva, ki so se oblikovala pod taktirko Roberta Goloba, so letos nabavila štiri vozila letnik 2023, vrednejša od 50.000 evrov, eno ministrstvo pa se je odločilo takšno vozilo najeti. Najdražje med njimi po vrednosti je prav najeto vozilo, ki si ga je omislil Bojan Kumer. Gre za mercedesa, vrednega prek 90.000 evrov.

Čeprav je Kumrovo vozilo najdražje med letošnjo posodobitvijo voznega parka, pa ni tudi najdražje po nabavni vrednosti med vozili, ki so v uporabi. Najdražjega, če gledamo le nabavno vrednost, je vozilo, s katerim prevažajo predsednika vlade. Ko je bil kupljen, je audi, ki iz mirujočega stanja do sto kilometrov na uro pospeši v manj kot petih sekundah, stal 96 tisoč evrov (kupljen je bil leta 2021, od 13. marca 2020 do 1. junija 2022 je vlado vodil Janez Janša). Med najdražjimi vozili je še en audi, in sicer z njim razpolagajo na ministrstvu Matjaža Hana.

Po starosti najbolj izstopa vozilo ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandra Jevška. Njegov audi je bil izdelan leta 2015. Po starosti so mu najbližje še najdražja vozila ministrstva za obrambo, za finance ter zunanje in evropske zadeve. Vsa tri vozila so letnik 2019.

Natančnejše podatke o najdražjih (osebnih) vozilih po ministrstvih najdete spodaj. Edini pogoj, s katerim smo ministrstva omejili je, da je bilo vozilo v času nakupa ali najema vrednejše od 50.000 evrov.

Robert Golob, predsednik vlade

Za predsednika vlade Roberta Goloba se uporablja vozilo audi a8 L 60 TFSI e quattro, letnik 2021. Priključni hibrid je v lasti države, nabavna vrednost pa je znašala 96.116,13 evra, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Tanja Fajon, ministrica za zunanje in evropske zadeve

»Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ne najema vozil, ampak za prevoze uslužbencev in funkcionarjev (tudi v okviru delegacij) ter diplomatske pošte uporablja lastna vozila,« pišejo z ministrstva, ki ga vodi Tanja Fajon.

Za prevoz ministrice se uporablja osebno vozilo BMW 730Ld, letnik 2019, ki je bilo ob nakupu vredno 58.469 evrov.

Med vozili, vrednejšimi od 50.000 evrov izpostavljajo še:

Mercedes-benz V/250/d AUT, letnik 2020, ki je bil ob nakupu vreden 65.480 evrov,

BMW 530d xDRIVE AUT., letnik 2021, ki so ga kupili za 55.090 evrov in

BMW 530d xDRIVE AUT., letnik 2022, kupljen za 60.588 evrov.

Na seznam so pripisali še tovorno vozilo Iveco Daily 35C21HA8 V/P H3/ 4100. Vozilo je bilo kupljeno letos in je stalo 68.027 evrov.

Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Nobeno od vozil v voznem parku MDDSZ ob nakupu ni bilo vredno 50.000 evrov ali več. Vozil v najemu nimamo.

Klemen Boštjančič, minister za finance

Prilagamo podatke o vozilu, ki je bilo ob nakupu vredno več kot 50.000 evrov. Gre za BMW 460 Ld, letnik 2019. Danes njegovo vrednost ocenjujejo na nekaj več kot 28 tisoč evrov.

»Vozila ni kupilo Ministrstvo za finance. Na nas je bilo preneseno brezplačno z dogovorom o prenosu med državnimi organi in v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem,« pojasnjujejo z ministrstva, ki ga vodi Klemen Boštjančič.

Dodajajo, da se vozilo uporablja za prevoze ministra in državnih sekretarjev, medtem ko v najemu nimajo nobenega vozila.

Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve

»Ministrstvo za notranje zadeve ima eno osebno vozilo, katerega nabavna vrednost je bila višja od 50.000 evrov, in sicer je to osebno vozilo, ki je bilo kupljeno preko skupnega javnega naročila Ministrstva za javno upravo, je letnik 2023, proizvajalca Audi, model A6, njegova nabavna vrednost je 57.332 evrov. Vozilo se uporablja kot spremljevalno vozilo v koloni, za prevoz funkcionarjev na protokolarni dogodek ipd.,« so nam odgovorili z ministrstva, ki ga vodi Boštjan Poklukar.

Ministrstvo za notranje zadeve v najemu nima osebnega vozila, ki bi ustrezalo našim pogojem.

Marjan Šarec, minister za obrambo, opravlja tudi funkcijo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Osebna vozila, ki so bila ob nabavi vrednejša od 50.000 evrov, so:

Toyota Land Cruiser 2.8 D AUT, letnik 2019, cena 54.500 evrov,

Mercedez Benz V 300D, letnik 2019, cena 77.500 evrov,

BMW 530 d X Drive, limuzina, letnik 2021, cena 53.290,21 evra.

»Vozila so namenjena daljšim zahtevnim terenskim vožnjam, vožnjam za spremstvo in prevoz različnih delegacij ministrstva,« sporočajo z ministrstva, ki ga vodi Marjan Šarec.

V najemu nimajo vozil, ki ustrezajo našim pogojem.

Minister Šarec opravlja še funkcijo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Irena Šinko je s tega mesta morala oditi). To ministrstvo razpolaga s službenim vozilom, vrednejšim od 50.000 evrov. Gre za BMW 530d xDrive, letnik 2022, katerega vrednost s pripadajočim davkom na dodano vrednost je znašala 60.588,01 evra.

Vozilo upravlja voznik funkcionarja in se uporablja za potrebe prevoza ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter državnih sekretarjev (protokolarno vozilo).

MKGP nima vozil v najemu.

Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje

»Na MP takih vozil nimamo,« so bili kratki na ministrstvu, ki ga vodi Dominika Švarc Pipan.

Franc Props, minister za javno upravo

»Ministrstvo za javno upravo je v letu 2023 na podlagi skupnega krovnega naročila ODVOZ-1/2023 kupilo osebno vozilo znamke Audi A6 45 TFSI quattro, letnik 2023, dobavitelja Porsche Slovenija d. o. o., cena vozila 57.332 evrov z vključenim DDV-jem,« odgovarjajo z ministrstva, ki ga je vodila prej Sanja Ajanović Hovnik, zdaj pa Franc Props.

Omenjeno vozilo je protokolarno vozilo in je skladno z Uredbo o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave v uporabi za prevoz ministra.

Dodali so še, da ministrstvo za javno upravo ne najema vozil.

Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje

»Ministrstvo za zdravje ima eno službeno vozilo, ki je bilo ob nakupu vrednejše od 50.000 evrov, in sicer Audi A6, 2.0 TFSI quattro, letnik 2023, nabavna vrednost 57.332 evrov,« so zapisali v odgovoru ministrstva, ki ga vodi Valentina Prevolnik Rupel. (njen predhodnik je bil Danijel Bešić Loredan).

Službeno vozilo se na podlagi Uredbe o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave uporablja kot službeno vozilo s šoferjem za službene prevoze funkcionarjev.

Dodajajo še, da ministrstvo za zdravje nima najetih vozil.

Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost

»Ministrstvo za solidarno prihodnost nima v lasti niti ne najema nobenega vozila v vrednosti nad 50.000 evrov,« na naša vprašanja odgovarjajo z ministrstva, ki ga vodi Simon Maljevac.

Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo

»Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo imamo v najemu službeni električni avtomobil Mercedes EQE 350 4matic, letnik 2023. Cena mesečnega najema je 1.326,14 evra brez DDV, skupaj z DDV in zavarovanjem z vključenim 8,5-odstotnim DPZP, ki znaša 207,80 evra, pa 1.825,69 evra,« pojasnjujejo z ministrstva, ki ga vodi Bojan Kumer.

Pogodba za najem je bila sklenjena za 24 mesecev (šteto od dobave vozila), pogodbena cena pa znaša 36.814,56 evra brez DDV, ki vključuje najem za celotno obdobje trajanja pogodbe, torej za 24 mesecev.

»Vključena je tudi dodatna oprema vozila, skrbništvo vozila, zavarovanje vozila, 24-urna asistenca, letna vinjeta, redno servisiranje in vzdrževanje vozila, pnevmatike, menjavo in skladiščenje pnevmatik, nadomestno električno vozilo idr. Vozilo je namenjeno uporabi zgolj in samo za službene namene. Po preteku pogodbe je možen odkup vozila,« so pojasnili z ministrstva, ki pa ne razkriva vrednosti vozila.

Ne tako dolgo nazaj smo pisali, da bi kupec zanj moral odšteti več kot 90.000 evrov.

Darjo Felda, minister za vzgojo in izobraževanje

»Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje nimamo vozil, ki bi bila ob nakupu vrednejša od 50 tisoč evrov, prav tako nimamo vozil, ki bi bila v kakršnem koli najemu in so vrednejša od 50 tisoč evrov,« so sporočili z ministrstva, ki ga vodi Darjo Felda.

Igor Papič, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije

»Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) so bila vozila dodeljena ob delitvi nekdanjega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), novih nakupov vozil pa na MVZI ni bilo. MVZI vozil ne najema. Omenjeno vozilo je namenjeno izključno prevozu ministra,« pojasnjujejo z ministrstva, ki ga vodi Igor Papič.

Ministra vozijo z avtomobilom BMW 530d, letnik 2022, ki je bil ob nakupu vreden 60.588 evrov. Danes njegovo vrednost ocenjujejo na 49.859 evrov.

Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport

»Na MGTŠ imamo samo eno vozilo, ki je bilo ob nakupu vrednejše od 50 tisoč evrov, ki ga za službene namene uporabljajo minister in državna sekretarja,« pišejo v odgovoru z ministrstva, ki deluje pod taktirko Matjaža Hana.

Gre za audija A8 3.0 TDI quattro, letnik 2020, ki je bil ob nakupu 25. novembra 2021 vreden 83.990 evrov (DDV vključen).

Omenjeno ministrstvo vozil v najemu, ki bi ustrezali našim pogojem, nima.

Asta Vrečko, ministrica za kulturo

»Ne posedujemo nobenega službenega vozila, ki bi presegalo nabavno vrednost 50.000 evrov. Vozilo znamke BMW, ki ga uporablja za izvedbo službenih poti naša ministrica je letnik 2018, ob nakupu pa je stal malo manj kot 36.000 EUR.«

»Tudi v najemu nimamo nobenega službenega vozila,« so še dodali.

Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo

»Ministrstvo za infrastrukturo nima nobenega vozila, katerega vrednost je več kot 50 tisoč evrov. Ministrstvo za infrastrukturo nima v najemu nobenega vozila,« so sporočili z ministrstva, ki ga vodi Alenka Bratušek.

Jože Novak, minister za naravne vire in prostor

»Na Ministrstvu za naravne vire in prostor nimamo nobenega vozila, ki je vredno več kot 50 tisoč evrov in prav tako ne najemamo vozil,« so nam odgovorili z ministrstva, ki ga je te dni prevzel Jože Novak. Pred njim je to mesto zasedal Uroš Brežan.

Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj

»MKRR ima Audi, A8, 3.0 tdi quattro, letnik 2015. MKRR ga je dobil leta 2022 brezplačno s prenosom iz MGRT. Trenutna vrednost vozila je cca. 30.000 evrov,« navajajo z ministrstva, kjer je minister Aleksander Jevšek. Minister ima to vozilo v stalni uporabi in zanj plačuje tudi boniteto.

MKRR v najemu nima takšnih vozil, ki bi zadostili pogojem iz naših vprašanj.

Emilija Stojmenova Duh, ministrica za digitalno preobrazbo

»Na ministrstvu za digitalno preobrazbo imamo zgolj eno vozilo z nabavno vrednostjo, višjo od 50 tisoč evrov. Gre za avtomobil znamke Audi a6 45 tfsi, letnik 2023, vrednost avtomobila oziroma cena je 57.332 evrov. Gre za avtomobil, ki je namenjen za prevoze ministrice,« odgovarjajo z ministrstva, ki ga vodi Emilija Stojmenova Duh.

Omenjeno ministrstvo vozil ne najema.

Matej Arčon, minister brez resorja, pristojen za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu

Ker gre za urad, mi pa smo spraševali eksplicitno po ministrstvih, odgovora za omenjen urad z vladnega urada za komuniciranje niso posredovali.

