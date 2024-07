Rupar besen kot ris: »Hrvati so čisto znorel. Sem v Poreču, pivo 7 €, kava 2,4€ v navadnih beznicah ...«

Draginja je vse večja, cene pa vse višje. Tudi to poletje smo že večkrat poročali ogorčenju Slovencev pa tudi tudi drugih nad cenami, ki so jih za turiste navili naši južni sosedi. A turisti imajo sicer različne izkušnje s cenami na Hrvaškem.

Pri tem, ko nekateri poročajo, da so cene podobne slovenskim, pa šokirajo zasoljene cene v posameznih restavracijah, ko je treba za kavo v Opatiji plačati denimo 5 evrov, za palačinko na Makarski rivieri 5 evrov, za sadno kupo 17 evrov ...

No, visoke cene pri Hrvatih pa niso pustile hladnega niti Pavla Ruparja.

Nekdanji župan Tržiča in poslanec, danes pa predsednik stranke Glas upokojencev je tako na omrežju X pribil: »Hrvati so čisto znorel. Sem v Poreču, prazno po večini, pivo 7 €, kava 2,4€ v navadnih beznicah. V restavracijah pa.. Tričlanska družina gloda eno pico, drugi štirje eno porcijo kalamarov.. Greva takoj domov, ti so povsem izgubili stik z realnostjo..« Ob tem je objavil tudi fotografijo jedilnika s cenami.