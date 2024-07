Skoraj padel s stola, ko je videl račun za večerjo: riba, blitva, pomfi in pijača

»Za dve osebi sem plačal 148,75 evra, kar je zelo drago,« je zapisal Dunajčan za avstrijski portal Heute. Na računu so bile riba prve kategorije, dve porciji blitve, pečen krompirček, kruh, trije Aperol Spritzi in steklenica gazirane vode.

»Po inflaciji, uvedbi evra in vse večje promocije he Hrvaška postala zelo draga destinacija na Jadranu,« piše avstrijski portal, kamor se je oglasil tudi Avstrijec, ki je bil nezadovoljen s cenami na Malem Lošinju.

»Na srečo je že pogoltnil zadnji grižljaj, ko so mu izstavili račun,« so komentirali na portalu in dodali, da moški, čeprav ni mogel skriti presenečenja nad visokimi cenami, uživa v pristni otoški kuhinji z lokalnimi sestavinami, kot piše na Facebook stran restavracije.

Turisti imajo sicer različne izkušnje s cenami na Hrvaškem. Pri tem ko nekateri poročajo, da so cene podobne slovenskim, pa v oči bodejo zasoljene cene v posameznih restavracijah, ko je treba za kavo v Opatiji plačati denimo 5 evrov, za palačinko na Makarski rivieri 5 evrov, za sadno kupo 17 evrov in podobno ...

Slovenske cene v restavracijah so ponekod »švicarske«. Med drugim smo poročali o ceni pice na Bledu, kjer je treba za eno pico odšteti 18 evrov.