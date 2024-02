Iskrice pred valentinovim? Pavel Rupar Niki Kovač sporoča, naj si najde mlajšega

Kot smo že poročali, so člani društva Inštitut 1. oktober in podporniki iniciative Glas upokojencev minuli mesec ustanovili stranko Glas upokojencev. Kot je dejal pobudnik Pavel Rupar, je cilj stranke izboljšati življenje upokojencev.

Pavel Rupar. FOTO: Leon Vidic/delo

Draga Nika Kovač! Danes si že drugič sklicala novinarsko konferenco ob isti uri na istem kraju, kot jaz.. Tvoje vabilo so novinarji prejeli dan za mojim.

A vse očitno ne gre po načrtih, saj je Rupar potožil, da je Inštitut 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač, včeraj že drugič zapored sklical konferenco za medije ob isti uri in celo na istem kraju kot predsednik stranke Glas upokojencev. To je bilo za Ruparja očitno preveč, zato je na omrežju X Niki Kovač sporočil: »Vzrok poznam, če bi me rada objela, poljubila? Sem poročen, ne morem!! Najdi si mlajšega! Res!! Ne zalezuj me več, prosim!!«

Nika Kovač. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

V petek jubilejni 10. shod upokojencev

No, sicer pa Rupar ta petek pripravlja jubilejni 10. shod upokojencev, ki bo drugačen od ostalih.

16. februarja 2024 bo zbor upokojencev in protestnikov že ob 14. uri pred RTV Slovenija na Kolodvorski v Ljubljani.