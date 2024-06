Izračunali so, kam se jim bolj splača na dopust: Hrvati tega ne bodo veseli

Za Nemce je odhod na počitnice v tujino običajno vedno dobra izbira, saj bo njihov dopust, ko gre za cene, v večini evropskih destinacij običajno veliko cenejši kot v domovini. Ne glede na to, ali gre za Italijo, Grčijo, Turčijo ali Hrvaško, morajo nemški turisti v teh državah za obisk restavracij ali prenočitev v hotelu odšteti manj denarja kot doma.

Hrvaška dražja od njenih glavnih južnoevropskih konkurentov

Zvezni statistični urad v Wiesbadnu je tako objavil, da so stroški hotelskih in gastronomskih storitev v Španiji v povprečju za 26 % nižji kot v Nemčiji. V Grčiji nemški turisti za prenočitev v hotelu ali obrok v restavraciji plačajo 23 odstotkov manj, v Turčiji pa celo 41 odstotkov manj, navaja Deutsche Welle.

Na Hrvaškem morajo za te storitve plačati v povprečju 18 odstotkov manj. Turisti iz Nemčije pa morajo med turističnim bivanjem v Švici ali na severu Evrope odšteti precej več kot doma. Zato je po mnenju nemških statistikov Hrvaška za turiste dražja država od njenih glavnih južnoevropskih konkurentov Turčije, Grčije, Portugalske in Španije.

Najcenejše poletne počitnice v Bolgariji in Albaniji

Kar zadeva turistične destinacije na jugu in jugovzhodu Evrope, nemški statistiki trdijo, da so cene najvišje v Italiji. A tudi te cene so še vedno nižje kot v Nemčiji – v povprečju za 5 odstotkov. Najcenejše poletne počitnice pa so v Bolgariji in Albaniji. V Bolgariji sta prenočitev v hotelu in obrok v restavraciji v povprečju 55 odstotkov manj kot v Nemčiji, v Albaniji pa 54 odstotkov manj.