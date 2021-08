Razprava strokovne skupine: šest faz namesto semaforja?

Šest faz namesto semaforja?

Strokovna skupina za covid-19 pod vodstvomje ob 19. uri začela sestanek, katerem bodo sprejeli predlog novega semaforja ukrepov za obvladovanje epidemije koronavirusa. Pričakuje se, da bo glavno merilo zasedenost bolniških postelj, semafor pa naj bi vključeval tudi pogoj PCT.Že prejšnji teden je Logarjeva za STA povedala, da bo eno glavnih meril semaforja zasedenost bolniških postelj. S 40-odstotno precepljenostjo po besedah Logarjeve število okužb ni več tako pomembno.Če bo število okužb raslo, naj bi strokovna skupina predlagala razširitev pogoja PCT ter pogostejše testiranje. V strokovni skupini so mnenja, da lahko sistem PCT družbo ohranja odprto, če ga upoštevajo tako uporabniki kot ponudniki storitev in dejavnosti. »Pomembno je, da se ljudje zavedajo, da sistem PCT ni namenjen omejevanju, ampak temu, da je dejavnost odprta, čeprav bi bila v podobnih pogojih lani ali spomladi že davno zaprta,« je pojasnila Logarjeva.Strokovna skupina bi lahko po napovedih ob slabšanju epidemioloških razmer predlagala tudi bodisi omejitev števila strank v trgovinah in storitveni dejavnosti bodisi obvezen pogoj PCT za stranke. Ta pa naj ne bi veljal za obisk živilskih trgovin.Člani strokovne skupine imajo po poročanju Kanala A precej različna mnenja in stališča, zato je pričakovati dolgo razpravo, ki bi se lahko zavlekla pozno v noč. Po enem izmed predlogov se semafor sicer ne bi več delil na barve, temveč na šest faz. V nobeni naj ne bi bilo predvideno zapiranje šol, policijska ura ali omejitev gibanja na občine.Po informacijah STA je za zdaj predvideno, da bi novi semafor ukrepov uradno predstavili na tiskovni konferenci po seji vlade v drugi polovici tedna.