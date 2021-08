Vlada spreminja pravila glede cepljenja proti koronavirusu

Vlada spreminja pogoje, kdaj velja, da je oseba polno zaščitena po cepljenju proti novemu koronavirusu. Če je do nedavnega veljalo, da pri cepivu AstraZenece zadošča že prvi odmerek (od vbrizgavanja cepiva je moralo miniti še 21 dni), so pravila zdaj nekoliko drugačna. Na spletni strani vlade je zapisano takole (nelektorirano):



»V Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 se določi, da se cepljenje proti COVID-19 izkazuje z dokazilom o prejetem drugem odmerku cepiva :



– Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer,

– cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna,

– cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology,

– cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech,

– cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm,

– cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca

– in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca

– ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv.«



Pri cepivu janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag velja kot do zdaj: oseba velja za cepljeno po le enem odmerku (drugi niti ni predviden).



»Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se del, ki se nanaša na cepivo Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepivo Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca uporablja po preteku 14 dni od začetka veljavnosti.«

