Bomo PCT potrebovali tudi ob vstopu v trgovino?

Slovenija je tik pred evropsko rdečo fazo, število na novo okuženih se naglo povečuje, polnijo se bolniške postelje. Svetovna skupina tako že pospešeno pripravlja nov sklop ukrepov, ki jih bo vladi predstavila prihodnji teden.V svetovalni skupini, ki pripravlja nov vladni semafor ukrepov, menda razmišljajo o predlogu, da bi bil pogoj PCT obvezen tudi za stranke v trgovinah, frizerskih in kozmetičnih salonih. Kot je za oddajo 24 ur potrdila vodja skupinebi se med novimi ukrepi lahko znašla postopna uvedba pogoja PCT v storitvenih dejavnostih, kjer je bilo v preteklosti omejeno število obiskovalcev oz. kupcev. Stranke bi tako morale ob vstopu dokazati, da so prebolele, cepljene ali testirane.»To pa ne bi veljalo za živilske trgovine, saj bi to pomenilo omejevanje dostopa do osnovnih življenjskih potrebščin,« je dejala Logarjeva.Stroka pa sicer razpravlja tudi o predlogu, da bi se poklicne skupine, ki se zdaj testirajo enkrat tedensko, morale hitri testi opravljati na vsake dva dni.Stroka bo predlog predstavila v torek, vlada naj bi o njem odločala v četrtek.V torek so ob 2.932 testih PCR potrdili 508 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 17,4-odstoten. Umrl je en bolnik s covidom 19, v bolnišnicah zdravijo 105 bolnikov, kar je 16 več kot v torek, 17 jih je na respiratorju. Število potrjenih okužb je ta teden prvič od sredine maja preseglo 500.