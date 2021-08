Nas čakajo strožji ukrepi? To bo vladi predlagala strokovna skupina

Strokovna skupina pod vodstvom infektologinje Mateje Logar bo po napovedih danes odločala o predlogu novega semaforja ukrepov. Po besedah Logarjeve bo eno glavnih meril semaforja zasedenost bolniških postelj. Če bo število okužb raslo, bodo predlagali razširitev pogoja PCT ter povečanje pogostosti testiranja. S 40-odstotno precepljenostjo po besedah Logarjeve število okužb ni več tako pomembno. »Vemo pa tudi, da je v Sloveniji glavni omejujoči dejavnik število bolniških postelj, zato bomo tako kot verjetno še številne druge evropske države semafor ukrepov prilagajali temu,« je dejala za STA. Vseeno naj bi upoštevali tudi druge kazalnike.

Logarjeva: PCT ni namenjen omejevanju

V strokovni skupini so mnenja, da lahko sistem PCT družbo ohranja odprto, če ga upoštevajo tako uporabniki kot ponudniki storitev in dejavnosti. »Pomembno je, da se ljudje zavedajo, da sistem PCT ni namenjen omejevanju, ampak temu, da je dejavnost odprta, čeprav bi bila v podobnih pogojih lani ali spomladi že davno zaprta,« je povedala Logarjeva.



Če se bo epidemiološka slika še slabšala, bodo v strokovni skupini predlagali razširitev sistema PCT in pogostejše testiranje, tudi za tiste poklicne skupine, za katere je testiranje zapovedano.

V četrti fazi aktivacije bolnišnic

Strokovna skupina bo danes odločala tudi o predlogu, po katerem bi ob slabšanju epidemioloških razmer bodisi omeji število strank v trgovinah in storitveni dejavnosti, bodisi določili obvezen pogoj PCT. Ta ne bi veljal za obisk živilskih trgovin.



Zaradi naraščanja števila okužb in hospitaliziranih je od danes v veljavi četrta faza aktivacije bolnišnic. To pomeni, da bodo danes covid bolnike sprejemale še novomeška, novogoriška in murskosoboška bolnišnica.



Z današnjim dnem pa bodo učenci in dijaki v lekarnah lahko prevzeli pakete s petimi testi za samotestiranje. Za to bodo potrebovali kartico zdravstvenega zavarovanja ali potrdilo o vpisu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: