Razmere v jugovzhodni Sloveniji zaostrene zaradi dežja, na Kredarici že toliko snega (FOTO)

Zaradi prodora hladnejšega zraka s severa Evrope je dež v višjih gorah Slovenije že začel prehajati v sneg. Kamere so zabeležile zasnežene prizore na 2525 metrov visoki Kredarici, kjer je v zadnjih dvanajstih urah zapadlo tri centimetrov snega, višina snežne odeje pa je tam zdaj visoka pet centimetrov.

Iz jugovzhodne Slovenije poročajo o nevarnosti poplav, kjer zaradi močnejših padavin naraščata reki Kolpa in Krka.

Vremenoslovci napovedujejo, da se bodo padavine danes še okrepile in bo močno deževalo tudi še v noči na petek.

OranžnI opozorili

Izdali so tudi oranžno opozorili za obdobje od četrtka popoldne do petka zjutraj smo na ARSO izdali opozorili oranžne stopnje. Prvo se nanaša na pričakovano močno burjo, ki bo predvsem v Vipavski dolini v sunkih lahko presegala hitrost 120 km/h, drugo pa na skupno količino padavin na območju osrednje in jugovzhodne Slovenije, kjer bodo najmočneje narasli tudi vodotoki.

Meja sneženja se bo na severu spustila do nadmorske višine okoli 1300 metrov.