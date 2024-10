Huda ura nad Slovenijo: voda zalivala hiše, podiralo drevesa, a ni še konec

Deževje preteklega dne je povzročilo obilo dela gasilcem ter delavcem cestnih in komunalnih podjetij. Danes popoldne in ponoči bo na Primorskem pihala močna burja, ki bo v sunkih presegala 120 kilometrov na uro. V večjem delu Slovenije bodo do petka zjutraj obilnejše padavine. Največ dežja bo padlo v zahodni in južni Sloveniji, opozarja Arso.

Center za obveščanje je zabeležil 89 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. Meteorna voda in vodotoki so zalivali objekte in cestišča. Zaradi razmočenega terena se je podrlo nekaj dreves, sprožilo se je tudi osem zemeljskih plazov.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so centri za obveščanje največ dogodkov zabeležili na območju regijskega centra Nova Gorica (43), sledijo Kranj (12), Ljubljana (devet), Novo mesto (devet), Celje (osem), Maribor (tri), Brežice (dva) in Slovenj Gradec z enim dogodkom. Na terenu je bilo aktivnih 44 gasilskih enot, od tega sedem poklicnih. Gasilci so s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte, iz objektov črpali vodo, odstranjevali podrta drevesa in posledice plazov.

Naraščata Kolpa in Krka

Po podatkih oddelka za hidrološko prognozo Agencije RS za okolje (Arso) je ob močnih padavinah v jugovzhodni Sloveniji zvečer začela hitro naraščati reka Kolpa, prav tako narašča Krka in njeni pritoki. Ponoči so se reke na tem območju začele razlivati, Kolpa pa lahko v zgornjem toku že poplavi. Danes se bo zaradi ponovne okrepitve padavin naraščanje nadaljevalo. Krka bo čez dan začela poplavljati, poplavljene površine vzdolž njenega toka se bodo v petek še povečevale. V zahodnem, severnem in osrednjem delu države so ponoči reke prehodno upadale.

V večjem delu Slovenije bodo do petka zjutraj obilnejše padavine. Največ dežja bo padlo v zahodni in južni Sloveniji, opozarja Arso.

Danes bo ob jutranji plimi gladina morja dodatno povišana zaradi vremenskih vplivov, ob večerni plimi pa bo povišan vodostaj morja sovpadal z valovanjem zaradi burje. V petek čez dan pričakujemo močnejše naraščanje rek v porečju Krke ter na območjih jugovzhodne in vzhodne Slovenije. Krka in posamezne reke na teh območjih bodo poplavljale.

Arso je izdal oranžno vremensko opozorilo za jug države.