Razkrivamo, kaj se dogaja s hišo v Košakih, ki jo je obnovila Delovna akcija

Hiša, ki jo je Pop TV v okviru Delovne akcije prenovil za Polono Cvirn, še vedno išče novega lastnika. Potem ko smo junija ekskluzivno razkrili, da Polona sploh ni lastnica nepremičnine, temveč je le najemnica, razkrivamo, kaj se po slabem mesecu dni dogaja z lično prenovljeno hišico na Šentiljski cesti v Mariboru.

»Hiše še vedno nismo prodali. Bilo je veliko zanimanja in veliko ogledov, a zdi se, da ljudje hodijo bolj 'firbcat'. Hiša je zanimiva, ker je bila po televiziji,« nam je zaupala ena od lastnic, ki se je po najemni kalvariji s Polono določila hišo prodati. Povedala nam je, da z bivšo najemnico Polono niso nič rešili in da z njo nimajo več stikov niti si jih ne želijo. Zaradi vsega skupaj so nekaj časa razmišljali o tožbi, a so to idejo ovrgli, so pa o vsem skupaj seznanili policijo, saj so prepričani, da je šlo za goljufijo. Polona je namreč do konca zatrjevala, da je denar za nakup hišice nakazala prek platforme mBills in da se je denar nekje »izgubil«.

Potrdila o plačilu, ki nam jih je posredovala Polona. FOTO: zaslonski posnetek. Montaža: S. N.

»Hiša je trenutno prazna. S Pop TV smo se dogovorili, da jo lahko prodamo takšno, kot je, da nimamo do njih nobenih obveznosti in ne oni do nas. Še vedno jo nameravamo prodati, a bomo za pomoč prosili agencijo, saj sami ne živimo na tistem koncu, zato bi bilo to zelo težko,« je povedala in dodala, da je bilo po celotnem razkritju zgodbe vse skupaj zelo grozno. »Ne toliko za nas, bolj za njo.«

Dobrodelna zgodba z nepredvidljivim koncem

Spomnimo, ekipa delovne akcije je v letošnji sezoni prenovila hišico v Košakih. Konec maja je naš bralec na spletnih straneh največje nepremičninske strani opazil oglas za prenovljeno hiško. Ceno so postavili pri 79 tisočakih. Gledalci priljubljene oddaje so bili zgroženi, voditeljica Ana Praznik je bila s komentarji skopa, dejala je le, da se vsak odloča zase in za to nosi tudi posledice. Vsi so bili prepričani, da hišo prodaja Polona Cvirn, ki je nastopila v šovu, a ko smo začeli brskati, smo ugotovili, da je zgodba nekoliko bolj zapletena. Izkazalo se je, da je bila Polona le najemnica in da ustvarjalcev oddaje ni seznanila s tem dejstvom. Da je bila hiša obnovljena, sta lastnici izvedeli, ko sta videli oddajo. Lastnici sta bili s Polono dogovorjeni, da hišo odkupi, a kupnine tudi po overjeni kupoprodajni pogodbi pri notarju ni in ni bilo. Prav tako v šestih mesecih najema naj ne bi plačala niti ene položnice, hišo pa naj bi zanemarila. Po več tednih čakanja so Polono prosili, naj zapusti hišo, nato so jo dali na trg.