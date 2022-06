Bralec zgrožen: Delovna akcija jima je obnovila hišo, zdaj pa tole (VIDEO)

Več bralcev nas je opozorilo na oglas, ki se je pojavil na strani, kjer se prodajajo nepremičnine. Gre namreč za vrstno na Košakih v Mariboru, ki jo je za Polono in Lariso obnovila ekipa Delovne akcije. Ustvarjalci oddaje so namreč pomagali že številnim družinam v stiski. Omenjena hiša meri 54 kvadratnih metrov, prodajala pa se je za 79 tisočakov. Oglas je bil medtem s strani že odstranjen – ni pa znano, ali je bila hiša prodana ali so ga umaknili zaradi burnega odziva javnosti.

Obnovljena je bila v letošnjem letu

»Prodamo manjšo pritlično hišo na Šentiljski cesti v Mariboru. Hiša je starejše gradnje in je bila obnovljena v celoti v začetku leta 2022,« se začne opis oglasa, ki je tudi na družbenih omrežjih dvignil veliko prahu. Spomnimo – prenova omenjenega stanovanja še zdaleč ni bila lahka. Pred ekipo je bil velik zalogaj, saj so morali zamenjati praktično vse – električno napeljavo, centralno ogrevanje, hiška je bila polna vlage, ni bilo izolacije, popolnoma so morali preurediti kopalnico, kuhinjo …

Ana Praznik: Vsak se odloča zase in nosi tudi posledice

Kot je za naš portal dejala voditeljica Delovne akcije Ana Praznik, zadeve ne želi preveč komentirati. »Vsak se odloča zase. In posledično nosi tudi posledice. Tako pač je v življenju,« se je glasil njen odgovor. Kaj na vse skupaj meni Pop TV? »Družine in posameznike, ki jim dom prenovimo, skrbno izberemo na podlagi več uradnih dokazil. Tudi omenjeno stanovanje smo prenovili v upanju, da bomo stanovalkama polepšali življenje v njem. To je tudi naše edino vodilo pri ustvarjanju oddaj, saj smo v petih sezonah Delovne akcije prenovili že 35 domov in s tem pomagali tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo,« so nam pojasnili.

