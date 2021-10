Prvi zaščitili svoj med

Na prelomu v 20. stoletje je dozorelo spoznanje o nujnosti povezovanja čebelarjev, zato sta 26. januarja 1901 – štiri leta prej, preden je začela svoja lokalna društva ustanavljati osrednja slovenska čebelarska organizacija – nadučitelj Gregor Erker in poštar Johann Verderber postavila temelje organiziranega čebelarstva na Kočevskem.



Ob 120-letnici društva so se s krajšim filmskim zapisom in razstavo spomnili teh dogodkov, povojnega razvoja društva in obdobja do danes. V Stari Cerkvi so odkrili dve spominski plošči: prva, na župnišču, je posvečena pionirju slovenskega umnega čebelarstva in rešitelju Kočevja Juriju Jonkeju, ki je tod kot župnik preživel jesen življenja, druga pa je na stavbi stare osnovne šole, v kateri je bilo ustanovljeno društvo, ki je imelo v svojih vrstah vsaj enega Slovenca, navajajo pisani viri.



Kočevski čebelarji, danes jih je v društvu okoli 80, so kot prvi v državi zaščitili svoj kočevski med, pozneje pa so ga tudi na evropski ravni.

