Prva dama SD-ja: Čustva razgreta, upravičeno tudi med poslankami in poslanci v koaliciji

Premier Robert Golob in predstavniki SD so na sestanku krpali odnose, načete zaradi afere s spornim nakupom sodne stavbe. Obe strani sta izrazili željo po nadaljnjem sodelovanju v koaliciji. Predsednica SD Tanja Fajon in gospodarski minister Matjaž Han sta premierju predlagala, naj po odhodu pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan, ki je ponudila odstop, začasno sam prevzame vodenje resorja. Golob se je s tem strinjal, kot tudi, da se v najkrajšem možnem času dogovorijo o najboljšem možnem nasledniku Švarc Pipan.

S predsednico SD-ja so se pogovarjali tudi v Odmevih na RTV Slovenija. »Čustva so razgreta, zaupanje je načeto, a volja po sodelovanju ostaja, zato bomo vložili veliko energije, da zaupanje obnovimo,« je po sestanku s predsednikom vlade povedala prva dama SD-ja. »V vodstvu se vsak dan pogovarjamo in se zavedamo odgovornosti. Zavedamo se tudi, kakšni časi so pred nami in da stranka ni v dobri kondiciji. Ampak mislim, da smo iz najhujšega pravzaprav izšli, potegnili smo določene poteze. V ponedeljek bo priložnost, da se pogovorimo in sprejmemo nadaljnje korake. Težko danes napovedujem, kakšni ti bodo.«

»Zdaj ni čas za razkazovanje mišic«

Ob tem dodaja, da so čustva razgreta, upravičeno tudi med poslankami in poslanci v koaliciji. »Zdaj se moramo predvsem truditi na obeh straneh, da ta čustva nekako umirimo. Zdaj ni čas za razkazovanje mišic. Upam, da smo tudi s tem večernim sestankom – sledili bodo tudi znotraj naše stranke v naslednjih dneh – skušali to čim bolj umiriti.« O svojem morebitnem odstopu pravi, da se bomo morali predvsem notranje iskreno pogovoriti, pred njimi pa so tudi evropske volitve.