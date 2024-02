Fajonova po večernem sestanku: »In odgovor je da«

Pri predsedniku vlade Robertu Golobu je v luči afere sodna stavba potekal sestanek s predsednico SD Tanjo Fajon in ministroma Matjažem Hanom in Klemnom Boštjančičem. Fajonova je že popoldne dejala, da pričakuje pogovor o medsebojnem zaupanju za nadaljnje sodelovanje. Medtem Han izpostavlja, da je naloga odgovorne politike reševanje nakopičenih težav.

Golob bo začasno prevzel vodenje pravosodnega ministrstva

Na sestanku med premierjem Robertom Golobom in SD so si odgovorili na vprašanje, ali še želijo delati skupaj naprej. »In odgovor je da,« je po koncu sestanka dejala predsednica SD Tanja Fajon. Premier pa se po njenih besedah strinja tudi, da po odhodu ministrice Dominike Švarc Pipan začasno sam prevzame vodenje resorja.

Fajon je po sestanku dejala, da je bil konstruktiven in da so se pogovarjali precej iskreno. Koalicija je načeta, kar se zaupanja tiče, je priznala, a misli, da bodo našli pot tudi za rešitev teh težav.

Njene besede je potrdil tudi podpredsednik vlade in finančni minister Klemen Boštjančič. Kot je dejal, bo za to, da nazaj zgradijo odnose »potrebne kar veliko energije z obeh strani, to je možno samo, če smo res odkriti«. Potrdil je, da sta obe strani pokazali interes, »da se koalicija obdrži, da delamo naprej«.

Sicer pa sta Fajon in gospodarski minister Matjaž Han, premierju predlagala, naj po odhodu Švarc Pipan, ki je ponudila odstop, začasno sam prevzame vodenje resorja. »Predsednik vlade se je strinjal s tem, ampak tudi, da se v najkrajšem možnem času skupaj dogovorimo za najboljšega možnega kandidata, ki lahko prevzame pravosodje v nadaljevanju,« je dejala.