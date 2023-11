Protikorupcijska komisija preiskuje nekdanjo Golobovo ministrico

Nekdanja ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik se je znašla pod drobnogledom komisije za preprečevanje korupcije. Ta je na podlagi predhodnega preizkusa v zadevi izvedbe Javnega razpisa za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju na Ministrstvu za javno upravo zoper njo uvedla preiskavo.

V sporočilu za javnost so zapisali, da so predhodni preizkus uvedli na podlagi prijav, ki so jih prejeli v septembru in oktobru letos. »Po preučitvi pridobljene in razpoložljive dokumentacije Ministrstva za javno upravo in nekaterih drugih ministrstev je senat Komisije na seji 23. novembra 2023 zaradi zaznanega suma kršitve določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki urejajo nasprotje interesov, sprejel sklep o uvedbi preiskave glede ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov.«

Nekdanjo ministrico so o uvedbi postopka že obvestili, zato so s tem seznanili tudi javnost. »S preiskavo se nadaljuje postopek v povezavi s sumi kršitev nasprotja interesov nekdanje ministrice. Ostale očitke glede sumov kršitev v postopku izvedbe javnega razpisa pa Komisija še preverja v predhodnem preizkusu.«

Zapisali so še, da ob tem Komisija poudarja, da bo šele nadaljnji postopek pokazal, ali bodo zaznani sumi kršitev tudi potrjeni ali pa bodo ovrženi. »Obravnavana oseba ima v postopku zagotovljene vse pravice v skladu s predpisi, v okviru teh pa bo imela tudi možnost pojasniti svoja ravnanja. Več informacij o zadevi bo Komisija zaradi interesov postopka lahko podala po zaključku.«

Sanja Ajanovič Hovnik je z mesta ministrice za javno upravo odstopila 6. oktobra. Nanjo so se septembra zgrnili očitki zaradi visokih stroškov službenega potovanja v New York in zapisa za nevladne organizacije. Čeprav je do konca vztrajala, da ima čisto vest in da je ravnala v skladu s pravili, je v začetku meseca oktobra odstopila.