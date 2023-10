Sanja Ajanović Hovnik: Kot ministrica imam čisto vest

Na ministrico za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik se zgrinjajo očitki zaradi visokih stroškov službenega potovanja v New York in zapisom za nevladne organizacije. Po napovedi opozicijske SDS, da bodo proti njej vložili interpelacijo, je v torek pred novinarje stopil vodja poslanske skupine Gibanja Svobode Borut Sajovic in povedal, da ministrico podpirajo, danes pa je pred kamere stopila še ministrica.

»Opravili smo temeljit pregled, kako je potekal nakup letalskih vozovnic. Dejansko ugotavljamo, da imamo nekaj organizacijskih težav, ki jih bomo v najkrajšem možnem času odpravili. Ugotovili smo nekaj nepravilnosti glede izdaje moje letalske agencije, zato smo stopili v stik z agencijo, ki je prodala letalsko vozovnico, če agencija ne bo kooperativna, bomo šli v tožbo. Nakupi letalskih vozovnic, kot jih e leta poznamo, niso optimalni. Vladi bom predlagala spremembo nakupa letalskih vozovnic. S tem bi zgodbo glede New Yorka zaključila,« je dejala ministrica.

Povedala je, da je bilo sprva načrtovano, da bo potovala v poslovnem razredu, a je zaradi logističnih težav na letališču kasneje pristala v ekonomskem razredu. Ugotovili so, da je njena vozovnica obdržala ceno za poslovni razred, čeprav je letela v ekonomskem razredu. Ugotovili so, da bi bila upravičena do refundacije.

»Kar se tiče razpisa, smo vsa dejstva še enkrat preverili. Ravnala sem zakonito in transparentno. Žal mi je, da je padla senca na ta razpis, ki so ga službe strokovno izpeljale. Kot ministrica imam popolnoma čisto vest. Res sem bila lastnica podjetja Smart center, česar nikoli nisem želela skriti.« Povedala je, da se podjetje ni nikoli prijavilo na razpis ministrstva javno upravo.

Javnost je razburkala novica, da je na razpisu za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na področju aktivnih državljanskih pravic, ki ga je MJU objavilo marca letos, med večjimi prejemniki javnega denarja tudi zavod IPES – Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor.

Solastnica omenjenega inštituta Kaja Primorac je prijateljica ministrice za javno upravo. Leta 2020 sta skupaj ustanovili tudi podjetje Smart center, preko katerega je Primorac pomagala pri pripravi dokumentacije za omenjeni razpis MJU za več nevladnih organizacij zaračunala provizijo. Ajanović Hovnikova je povedala, da sta se s Kajo Primorac poslovno razšli lansko leto in dodala, da od takrat nista v komunikaciji.

Kako je potekal razpis je pojasnil predsednik komisije Luka Vidmar. Ajanović Hovnikova pa je dejala, da je vse odločitve sprejemala komisija, nihče iz kabineta sodeloval pri tem. »Žal mi je, da so se pojavili indici in da je na razpis padla senca dvoma. Ravnala sem zakonito in v skladu z vso veljavno zakonodajo, ki na tem področju velja.«

Ministrica je povedala, da je naročila revizijo postopka, tudi zunanjo.