Protikorupcijska komisija je jasna: župan je kršil integriteto

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da je župan občine Brda Franc Mužič s svojim ravnanjem v postopku izbire ravnatelja Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo kršil integriteto. Ugotovitve so že pravnomočne.

Komisija je postopek uvedla na podlagi več prejetih prijav, v postopku pa je obravnavala ravnanje Mužiča, ki je 19. maja lani posredoval dopis svetu zavoda OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, v katerem je izrazil podporo enemu kandidatu za ravnatelja, medtem ko je občinski svet dan prej podal negativno mnenje vsem prijavljenim kandidatom. »Takšno ravnanje župana Občine Brda predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Integriteta je namreč v skladu z definicijo ZIntPK opredeljena kot 'pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi',« so sporočili iz KPK.

V skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v postopku izbire ravnatelja ustanoviteljske pravice izvršuje občinski svet, ki je edini pristojen za podajo mnenja pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelje: »Posredovanje osebnega mnenja župana z namenom vplivanja na izid glasovanja oziroma izvajanje pritiskov na potek postopkov ali sprejem odločitve sveta javnega zavoda predstavlja nedovoljeno poseganje v avtonomnost sveta zavoda in posledično ravnanje, ki ni v skladu s pričakovano integriteto župana. V konkretnem primeru bi župan, če je želel podati določenemu kandidatu priporočilo o njegovem delu, to lahko storil zgolj v fazi pred prijavo kandidata na razpisano mesto ravnatelja. Z ravnanjem, kot je bilo ugotovljeno v predmetnem postopku, pa se izniči načelo enakopravnosti in namen pravno reguliranih postopkov, ki naj bi zagotavljali objektivno presojo.«