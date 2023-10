Policija: protest pred Rogom ni bil miroljuben, minister Poklukar zahteva poročilo

Neuporabniki Roga so v četrtek po odprtju novega Centra Rog, kjer so izbruhnili izgredi in je posredovala policija, pozvali pristojne, da uvedejo parlamentarni nadzor nad delom policije. Kot so povedali, so protest v četrtek izvedli iz želje po drugačni politiki, kar pa je bilo po njihovih besedah zatrto z nasiljem.

Davljenje, solzivec in udarci s ščiti in pendreki

V četrtek se je, ko so protestniki želeli vstopiti v novi Center Rog, pri tem pa so jih zaustavili varnostniki, nakar je posredovala še policija, po oceni t.i. neuporabnikov Roga ponovilo nasilje državnih in občinskih organov, kot se je to zgodilo že leta 2016 ob poskusu izpraznitve Roga ter nato leta 2021 pri deložaciji in rušenju nekdanje tovarne koles.

Ta scenarij jim je znan. »Najprej zasebne varnostne službe Mestne občine Ljubljana nasilno obračunavajo z legitimnimi uporabniki in obiskovalci javnega prostora, nato jim na 'pomoč' priskočijo do zob oboroženi policisti, ki v primeru Roga nikoli ne oklevajo z uporabo najtrših sredstev – od davljenja do solzivca in udarcev s ščiti in pendreki,« so poudarili.

Po oceni policije protest pred Rogom ni bil miroljubne narave Četrtkov protest ob odprtju novega Centra Rog na Trubarjevi v Ljubljani ni bil miroljubne narave, ampak so se iz množice vrstili pozivi po nasilnem vdoru v objekt. Policisti so sredstva za varovanje uporabili sorazmerno, so v popoldanski izjavi za medije povedali na Policijski upravi Ljubljana. Po oceni policije se je zbralo okrog 400 ljudi.

»Spektakel razrednega nasilja«

Tokrat pa se je po njihovi oceni zgodil še bolj vulgaren »spektakel razrednega nasilja«, ker so ga »s šampanjci in kanapeji v rokah izza zastekljenega kompleksa Centra Rog spremljali visoki povabljeni obiskovalci«. Iz dosedanjega delovanja župana Zorana Jankovića je po njihovih besedah jasno, da bo sledila medijska kampanja blatenja, kot so obtožbe o vandalizmu in o tem, da je nastala škoda na javnem objektu zaradi nekaj grafitov.

Nekdanja županja Vika Potočnik. FOTO: Mediaspeed

Neuporabniki Roga se zato sprašujejo, ali za prebivalce mesta večjo škodo predstavlja nekaj grafitov na steni in nekaj razbitih jajc na fasadi ali 27 milijonov javnih sredstev, ki so bili vloženi v gradnjo »elitne palače«, in 50-odstotna podražitev že tako dragih nepremičnin.

Za škodo po njihovem odgovoren Janković

Kot so dodali, so na protest prišli z jasnim in iskrenim sporočilom, da si želijo drugačne politike, ki bi izhajala iz skupnosti, vendar so bili ponovno zatrti z nasiljem.

Zahtevajo parlamentarni nadzor nad delom policije.

Za škodo, ki je nastala na javni lastnini in so jo v Centru Rog ocenili na 30.000 evrov, pa je po njihovi oceni odgovoren župan, ker da ne razume, da ljudje reagirajo na takšno mestno politiko. Novinarjem so še dodatno pojasnili, da so na razpis za prostore v novem Centru Rog oddali osem prijav, vendar odgovora niso prejeli.

FOTO: Mediaspeed

Mol: Ni bil protest, temveč anarhistični pohod

Na Mestni občini Ljubljana (Mol) so za STA zapisali, da kot lokalna skupnost nimajo težav s skupinami ali posamezniki, ki izražajo nasprotna stališča. Težava pa nastane, ko postane izražanje mnenj nasilno, zato kakršnikoli vandalizem obsojajo.

Glede včerajšnjega dogajanja ob odprtju Centra Rog bodo ob 17. uri na Policijski upravi Ljubljana podali izjavo za medije, so sporočili s PU Ljubljana.

»Žal se je včeraj, ob odprtju Centra Rog, to tudi zgodilo, kar smo videli, ni bil protest, temveč anarhistični pohod. Nasilje je v osnovi znak nespoštljivosti, pa tudi lastne nemoči in jeze,« so zapisali. Popis in ocena škode sta potekala od jutra, vsa dokumentacija pa bo predana policiji. Mol bo škodo saniral in jo uveljavljal proti neznanim storilcem in tistim, ki so pozivali k protestu, so še zapisali.

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

Predsednica republike: načelo sorazmernosti pri uporabi policijskih pooblastil ni bilo ustrezno upoštevano

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po četrtkovem dogajanju ob odprtju Centra Rog ocenila, da načelo sorazmernosti pri uporabi policijskih pooblastil ni bilo ustrezno upoštevano. Na družbenem omrežju X je zato pozvala k vsakokratni zakoniti, sorazmerni uporabi policijskih pooblastil in spoštovanju človekovih pravic ter dostojanstva pri obravnavanju legitimnih protestov. Obenem je pozvala še k vzdržanju glede poškodovanja premoženja, ker takšno ravnanje meče slabo luč na »legitimnost tega, kar želimo sporočiti družbi«.

Naloga in dolžnost policije je, da varuje ljudi in njihovo premoženje, vzdržuje javni red in mir ter preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja.

Minister Boštjan Poklukar zahteval poročilo policije

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je bil s strani generalnega direktorja policije mag. Senada Jušića skladno z Zakonom o organiziranosti in delu v policiji obveščen o včerajšnji uporabi prisilnih sredstev policije ob varovanju protesta, ki je potekal ob odprtju prenovljenega centra Rog v Ljubljani. Po podatkih policije so neznani storilci z grafiti poškodovali dve službeni vozili policije. Ugotovljeno je bilo tudi, da so udeleženci narisali grafite na stavbo Centra Rog in ga s tem poškodovali, prav tako so risali grafite po sosednjih stavbah in poškodovali reklamne vitrine. Po doslej zbranih obvestilih skupna škoda poškodovanj, ki so jih policisti že obravnavali, presega 30.000 evrov. Minister je prek Direktorata za policijo in druge varnostne naloge zahteval poročilo.

Minister Poklukar ob tem poudarja, da je vsakršno prejudiciranje ravnanja in delovanja policije, preden so znane vse okoliščine, neprimerno.