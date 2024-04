Skrivnostna kraja v britanski kraljevi družini

Wallis Simpson ali vojvodinja Windsor je bila pred prihodom Meghan Markle najbolj nepriljubljena članica britanske kraljeve družine.

Zaradi nje se je kralj Edvard VIII. odpovedal prestolu, saj se kot monarh ne bi smel poročiti z ločenko iz Amerike. Kasneje je bil par izgnan iz Velike Britanije, eden največjih z njim povezanih škandalov pa se je zgodil leta 1946, piše kurir.stil.rs.

Sredi oktobra tega leta sta Wallis in Edward zapustila njun začasni dom Ednam Lodge v Berkshireju, kjer sta pri lordu in lady Dudley bivala na obisku po desetletju izgnanstva v tujini, in odšla na večerjo v London.

V njuni odsotnosti se je zgodila kraja, izginil je nakit v vrednosti 29.000 evrov, kar bi danes znašalo milijon evrov in pol.

Med dragocenostmi so bili smaragdi, safirji in diamanti, vsi del zbirke nakita Winsorjev.

Edward je kasneje pisal bratu kralju Juriju VI. in v pismu navajal, da mu je ta dogodek odprl oči, saj je z njim spoznal, da Velika Britanija ni varna država, v kateri bi se spoštovalo zakone.

S tem je mislil na rop, ki je še danes vir skrivnosti, tat namreč nikoli ni bil razkrit.

A kot piše Daily Mail je v času smrti Wallis Simpson leta 1986 zaokrožila zgodba o dogodku na domu prijateljev Windsorjev lorda in lady Dudley, ki je namigovala, da je šlo za prevaro in da sta bila glavna akterja prav Wallis in Edward, ki v tistem trenutku nista bila v ravno nezavidljivi finančni situaciji.

Špekuliralo se namreč je, da dragocenosti sploh niso bile ukradene.

Kaj se je zgodilo?

Nakit je bil pod posteljo v šatulji, ne pa na varnem v sefu, kot je to običajno, čeprav jima je butler družine, ki ju je gostila, to strogo odsvetoval.

Lopovi naj bi vstopili okoli šestih zvečer, ko je bilo osebje na večerji.

Že sama šatulja je bila posebna, saj so bili vanjo vdelani nebrušeni smaragdi, ki naj bi nekoč pripadali kraljici Alexandri, babici Edwarda. Te roparji niso vzeli.

Vlomilci naj bi v hišo splezali s pomočjo dolge bele vrvi, ki je bila pritrjena na okno spalnice hčerke lorda in lady Dudley, nato so takoj našli spalnico Wallis Simpson, ignorirali vse druge vredne predmete, ki so bili v hiši, vzeli samo nakit in odšli.

Sobarica, ki je našla prazno šatuljo in tako odkrila krajo, je obvestila vse, Scotland Yard je poslal kriminaliste, ko sta se Wallis in Edward vrnila, pa sta delovala pretirano panično in besno, je zapisal kraljevi biograf Alexander Lerman, ki je o ropu pisal v knjigi Moč in slava.

Lady Dudley je kasneje v svojih spominih zapisala, da je Wallis ob dogodku pokazala najbolj neprijetno plat svojega značaja, saj je pričakovala, da bodo vsi njeni zaposleni deležni strogega zaslišanja.

Gospodarica je to zavrnila in dejala, da je vse osebje v hiši staro ter preverjeno in vredno zaupanja, izjema je bila le ena pomočnica v kuhinji. Simpsonova je obtoževala prav njo, čeprav ni imela nobenih dokazov.

Naslednji dan so bili na bližnjem golf igrišču najdeni raztreseni uhani in Wallis je vztrajala pri iskanju drugih, da bi imela pare. Za seboj so tatovi pustili še nekaj drugih dragocenosti.

Inšpektor John Capstick je bil prepričan, da Wallis in Edward nista bila povezana z ropom, temveč da ga je zagrešil 27-letni tatič Leslie Holmes. Capstick je bil obseden z dokazovanjem njegove krivde.

»Ni dvoma, da je zakopal nakit, prepričan sem, da se ga bo hotel znebiti,« je pisal v pismu FBI-ju in maltretiral Holmesa, da bi ta v končni fazi priznal krivdo.

Še leta mu je za božič pošiljal vizitke, v katerih je pisal, da je čas, da prizna svoje dejanje, Holmes je kasneje dejal, da mu je bila, če bi se izrekel za krivega, obljubljena velika nagrada. Vsega nakita nikoli niso našli.

Leto po smrti Wallis in 15 let po smrti Edwarda se je leta 1987 v avkcijski hiši Sotheby v Ženevi pojavilo nekaj kosov nakita, ki so tedaj izginili.

»Verjamem, da je vojvodinja Windsor pretentala zavarovalnico,« je dejal Leslie Field, kraljevi zgodovinar in nadaljeval, da je prepričan, da je bil nakit skrit v Parizu.

Več nepotrjenih teorij

Najpogostejša teorija je, da je bilo v hišo res vlomljeno, kar sta hotela Wallis in Edward izkoristiti s tem, da sta napihnila zgodbo in škodo ter tako dobila več denarja od zavarovalnice.

Drugi menijo, da je bil celoten rop izmišljen, kar naj bi dokazovalo pričanje lady Dudley o neprepričljivem besu Wallis Simpson.

Ena od teorij pravi tudi, da so za ropom stali drugi člani kraljeve družine, ki so hoteli dragulje odtujiti od osovraženega para.

Nobena pa ni bila dokazana in še danes se ne ve, kaj se je zgodilo z vsemi dragocenostmi.