Jankovićeva mama žarela na prireditvi, tam tudi Mija Janković (FOTO)

Pisali smo, da so sinoči na območju nekdanje tovarne Rog odprli prenovljeni Center Rog. Odprtje so pred stavbo spremljali protesti in tudi manjši incidenti, medtem ko je povabljence med drugim nagovoril ljubljanski župan Zoran Janković.

Odprtja so se udeležili številni povabljenci, med katerimi so bili tudi soproga Zorana Jankovića Mija Janković in njegova mama Ivanka Janković. Slednja se sicer redko pojavlja v javnosti, a 94-letna gospa je zagotovo mnoge navdušila in navdahnila z življenjsko energijo, saj je na dogodku prav žarela in skrivala svoja častitljiva leta, ki jih ponosno nosi.

Mija Janković FOTO: Mediaspeed

Tudi soproga župana je bila na dogodku, kot vedno, skrbno urejena od glave do peta in je pokazala, da je moda še vedno njena ljubezen.

FOTO: Mediaspeed

Center Rog so sicer odprli s predstavitvijo fotografske razstave Branka Čeaka in Jureta Horvata o preobrazbi nekdanje tovarne Rog v kreativno in družabno središče.

FOTO: Mediaspeed

V objektu bodo knjižnica, proizvodnji laboratoriji – med drugim steklarski, tekstilni, lesarski –, delovni studii, manjše trgovinice slovenskih oblikovalcev ...