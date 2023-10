Komaj so odprli Center Rog, pa so ga že napadli vandali (FOTO + VIDEO)

Četrtkov večer je v slovenski prestolnici zaznamovalo odprtje prenovljenega Centra Rog, pa tudi protesti, ki so ga pospremili. Na kraju protestov je bilo precej policistov, ki so bili ustrezno opremljeni za zagotavljanje javnega reda in miru (čelade, ščiti in podobno), kot smo izvedeli, pa je bil zoper eno osebo uporabljen tudi manjši plinski razpršilec.

Nekateri so svoje nestrinjanje z usodo Roga pokazali še na en način: z vandalizmom. Po pročelju komaj prenovljene stavbe se vijejo dolgi grafiti, nekateri omenjajo tudi župana Ljubljane Zorana Jankovića.

Vandalizirali, potem se udeležili pogostitve

Uničevanje javne lastnine bo davkoplačevalce stala več kot 30.000 evrov, so sporočili iz Centra Rog. A poleg zunanjosti so se lotili tudi notranjosti: »Protestniki so s spreji poškodovali tudi notranjost Centra Rog, nato pa so se nekateri še okrepčali na pogostitvi, kar so arogantno objavljali tudi na družbenih omrežjih.«

Iz Centra Rog pošiljajo jasno sporočilo: »Ne razumemo, zakaj protestniki, ki zagotavljajo, da jim gre za skupno dobro, uničujejo skupno lastnino vseh meščanov in meščank. Noben javni prostor ne more pripadati samo eni interesni skupini, temveč mora biti dostopen vsem ljudem, ne gleda na njihovo nacionalno pripadnost, politično prepričanje, spol, starost ali finančno zmožnost. Center Rog je prostor, ki je odprt za vse, in tako bo ostalo tudi v prihodnje.«

Izselitev in prenova

Nekdanje uporabnike nekdanje tovarne Rog, ki so zasedli prostore, so dokončno izselili na začetku leta 2021, sledila sta rušenje in prenova. Mnogi so temu nasprotovali, saj je to bil delovni, produkcijski, socialni prostor tako za umetnike kot tudi za socialno ogrožene oziroma ranljive skupine, pišejo na spletni strani Avtonomne tovarne Rog.

Janković je dejal, da so se z nekaterimi rogovci dogovorili za nadomestne prostore, nekaterim pa so v postopku mediacije ponujali 600 kvadratnih metrov površin v Centru Rog brezplačno, a so to zavrnili.

