Pred odprtjem Roga napeto: policisti uporabili plinski razpršilec, eno osebo odpeljali na urgenco (FOTO)

Sinoči so odprli prenovljeno nekdanjo tovarno Rog, ki so jo spremenili v »kreativno in družabno središče« z imenom Center Rog. Uro pred odprtjem se je pred Rogom zbralo več sto protestnikov, med njimi nekdanji uporabniki Roga, ki so s transparenti in ob bobnanju večkrat obkrožili poslopje Centra Roga.

Okoli 19. ure, ko so v Rog prihajali povabljenci, so se protestniki ustavili pred vhodom in hoteli vstopiti, a so jim to preprečili varnostniki. Po poročanju TV Slovenija je nastalo nekajminutno prerivanje in vzklikanje. Pri tem so posredovale specialna enota policije, ki je prerivanje umirila.

Policisti so po dobrih dveh urah protestov uporabili solzivec, eno izmed protestnic so odpeljali v urgentni center, so poročali v Odmevih. Kot smo izvedeli, so policisti uporabili manjši plinski razpršilec proti eni osebi.

Z ljubljanske policije so nam danes sporočili, da bodo poročilo o sinočnjem dogajanju poslali v kratkem. O tem bomo poročali.

FOTO: Črt Piksi, Delo

Janković kritičen: Gre za nespoštovanje

Ljubljanski župan Zoran Janković je v nagovoru spomnil na skupščino z rogovci pred 17 leti v Mestni hiši, kjer so se, kot je poudaril, dogovorili troje – da v stavbi zaradi varnosti ne bo več kot 100 ljudi naenkrat, da v njej ne bo nihče prenočeval in da, ko se bo mesto odločilo za prenovo in jih o tem obvestilo, zapustijo nekdanjo tovarno Rog.

Ko pa so novi generaciji sporočili, da gredo v prenovo, so se po Jankovićevih besedah pričeli spori, ki so se končali na sodišču. Vrhovno sodišče je odločilo v prid Mestne občine Ljubljana in sodba je pravnomočna, kar je bila tudi podlaga, da so lahko začeli prenovo nekdanje tovarne Rog. Poudaril je, da je komisija, ki je objekt prevzela ob 6. uri zjutraj, naletela na prazne prostore.

Nedavno dogajanje pred Centrom Rog po Jankovićevih besedah kaže na nespoštovanje. Kot je še povedal, so se sicer z nekaterimi rogovci dogovorili za nadomestne prostore, tistim, s katerimi so bili v sporu na sodišču, pa so v postopku mediacije ponujali 600 kvadratnih metrov površin v Centru Rog brezplačno, a so to zavrnili.