Tako je ladja z olimpijsko plamenico izplula iz Grčije proti Franciji (FOTO)

Prireditelji poletnih olimpijskih iger v Parizu so v petek prevzeli olimpijsko plamenico v Atenah, danes pa so z njo na starinski ladji Belem izpluli iz Pireja na pot po morju do Francije.

Trijamborna jadrnica iz 19. stoletja je danes izplula iz Pireja blizu Aten na pot do Marseilla, kjer bo 8. maja dosegla francosko kopno, od koder bo potem nadaljevala svojo pot po Franciji.

Grčija je v petek na slovesnosti na marmornem stadionu v Atenah, kjer so pred 128 leti potekale prve moderne olimpijske igre, predala olimpijski ogenj pariškim organizatorjem.

Potem ko je ogenj prenočil na francoskem veleposlaništvu v Atenah, je danes na krovu Belema začel svojo pot proti Franciji. V nedeljo bo ladja izplula iz Korintskega prekopa - inženirskega podviga iz 19. stoletja, ki so ga zgradili s prispevkom francoskih bank in inženirjev.

FOTO: Louisa Gouliamaki Reuters

Tony Estanguet in olimpijski plamen. FOTO: Louisa Gouliamaki Reuters

Ob prihodu v Marseille čez več kot teden dni naj bi ladjo in njen dragoceni tovor pričakalo več kot tisoč ladij. Sledila naj bi tudi velika povorka in zabava v tem starodavnem francoskem pristaniškem mestu.

Francoski plavalec Florent Manaudou bo prvi nosilec bakle v Marseillu. Deset tisoč nosilcev bakle bo nato poneslo ogenj čez 64 francoskih pokrajin. Potoval bo skozi več kot 450 mest ter na svojem 12.000 kilometrov dolgem potovanju po celinski Franciji in čezmorskih francoskih ozemljih v Karibih, Indijskem oceanu in Tihem oceanu obiskal na desetine turističnih znamenitosti.

Igre v Parizu bodo odprli 26. julija.