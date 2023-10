Center Rog se odpira: pred njim protestirali, posredovala tudi posebna enota policije (FOTO)

Z odprtjem fotografske razstave avtorjev Branka Čeaka in Jureta Horvata o preobrazbi nekdanje tovarne Rog v kreativno in družabno središče se v Ljubljani postopoma odpira Center Rog.

V Centru Rog je v pritličju mesto našlo devet proizvodnih laboratorijev, med njimi tekstilni, steklarski in lesarski, ki bodo delovali po načelu naredi si sam. Pet bivalnih delovnih prostorov v najvišjem nadstropju bo namenjenih bivanju in delu tujih gostov s ciljnih področij Centra Rog.

Javni zavod Center Rog je Mestna občina Ljubljana ustanovila aprila 2021. Pred tem so na območju nekdanje tovarne Rog več let živeli in ustvarjali pripadniki avtonomne skupnosti.

Knjižnica Rog iz mreže Mestne knjižnice Ljubljana (Mol) bo na skoraj 300 kvadratnih metrih ponujala 18.000 enot knjižničnega gradiva - leposlovje za vse starostne skupine ter strokovno gradivo in serijske publikacije s področja ustvarjanja ter kreativnih industrij.

TV Slovenija je poročalo, da se je zbralo med 500 in 800 protestnikov.

V pritličju bo šest manjših trgovin, kjer bo mogoče poleg izdelkov lokalnih kreativcev kupiti tudi nekatere izdelke, ki so nastali v Centru Rog, na nekdanjem tovarniškem dvorišču je nastal Park izbrisanih.

Neuporabniki centra Rog protestirali

Ob odprtju je skupščina neuporabnikov centra Rog protestirala zaradi domnevno spornega občinskega ravnanja pri gradnji in delitvi prostorov v Rogu. Vhod v novoodprti Center Rog je varovala posebna enota policije, so poročali v TV Dnevniku Televizije Slovenija. Protestniki so krožili okoli nove stavbe in z grafiti, nalepkami in barvo označevali fasado ter stekla izložb. Ob tem je prišlo tudi do krajšega prerivanja med protestniki in policijo.

Neuporabniki centra Rog so protestirali. FOTO: Črt Piksi

Glavni učinek Centra Rog ne bo pogon ustvarjalnosti v Ljubljani, temveč gentrifikacija, so že pred dnevi opozorili v skupnosti neuporabnikov Roga.

Kot so ocenili, se skupaj s končno podobo centra kristalizira tudi, kaj bo ta 27-milijonski projekt v mestu predstavljal ter komu in čemu bo namenjen. Po njihovih besedah se z njim ne ureja vse bolj perečega pomanjkanja dostopnih delovnih prostorov za prekarne kulturno-ustvarjalne delavce v Ljubljani, kar je bilo napovedano z izgradnjo Centra Rog, saj bo ustvarjanju namenjena le četrtina zgradbe.

Ljubljanski župan Zoran Janković je v nagovoru spomnil na skupščino z Rogovci pred 17 leti v Mestni hiši, kjer so se, kot je poudaril, dogovorili troje - da ne bo več kot 100 ljudi naenkrat v stavbi zaradi varnosti, da v njej ne bo nihče prenočeval in da, ko se bo mesto odločilo za prenovo in jih o tem obvestilo, zapustijo nekdanjo tovarno Rog. FOTO: Črt Piksi

Po njihovih podatkih bodo na približno 1000 kvadratnih metrih proizvodni laboratoriji, ki sicer delavcem ne bodo zagotavljali stalnega delovnega prostora. Število studiev so s 25 skrčili na 18 individualnih in enega skupinskega, neljubljanskim ustvarjalcem pa so dodelili še pet bivalnih ateljejev, skupaj še 1250 kvadratnih metrov. Manj kot 30 izbrancev bo v Rogu dobilo stalni delovni prostor.

Neuporabniki centra Rog so protestirali. FOTO: Črt Piksi

Preostale prostore so zasedli restavracija, lokal, trgovina z visoko modo in vodstvo centra, so našteli neuporabniki Roga.