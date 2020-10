Prizor sredi Ljubljane: krvavi stoli in miza z vinom

Protestniki brez imen in priimkov

Protest pred ministrstvom za kulturo. FOTO: Gov.si

Grožnja s smrtjo?

Pred ministrstvom za kulturo v središču Ljubljane na Maistrovi ulici 10 so lahko mimoidoči pred dnevu opazili precej nenavaden prizor. Sredi ceste so bile postavljene mize s stoli, po njih je bila razmazana rdeča barva, na mizah pa zapisana imena ljudi. Imena zaposlenih na ministrstvu za kulturo na čelu z ministrom. Na mizi, kjer je bilo tudi njegovo ime, je stala še steklenica vina.Gre sicer za protest brez imen in priimkov ljudi, so anonimni, a naj bi protestirali proti vladni politiki na področju kulture. Kot pravijo, je ministrstvo za kulturo pod krinko epidemične nevarnosti potegnilo novo potezo proti nevladnikom in alternativni kulturi, s katero želijo uničiti najvitalnejši del kulture in umetnosti na Slovenskem.Spomnimo, odločitev ministrstva, da se morajo nevladne organizacije, ki delujejo na Metelkovi 6, izseliti do konca januarja 2021, je sprožila val ogorčenja. Sporočili so tudi, da stavbe ne nameravajo zapustiti. »Za začetek sporočamo, da ministrstvo lahko mirno deložira kar samo sebe, svoj amaterizem, nesposobnost, laži in zle nakane pa odvrže tja na višegrajsko deponijo ali v svoj bedno zamišljen gluhi vek,« so zapisali protestniki, ki so se poimenovali Aktiv delavk in delavcev v kulturi.Na protest se je odzvalo ministrstvo za kulturo. Minister za kulturo Simoniti je v odzivu na petkovo akcijo anonimnih kulturnikov pred stavbo ministrstva ocenil, da gre za grožnjo s smrtjo njemu in njegovim sodelavcem. Ravnanje je označil za skrajno nevarno in policijo pozval k takojšnjemu ukrepanju.