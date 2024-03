Prihodnji teden bo za Goloba peklenski. Razloga pa vsaj dva

Predsednik vlade Robert Golob ima v zadnjem času lahko veliko razlogov za skrbi. Zdravniška stavka se vleče že deveti teden in zaenkrat njenega konca ni na vidiku, naklonjenost njegovi vladi je celo nižja, kot je bila v mandatu Janeza Janše, kaže zadnja Delova javnomnenjska raziskava.

Ob tem so sledile kadrovske rošade v Gibanju Svoboda in njegovem kabinetu, javnost se je tudi zgažala ob novici, da bodo podobo vlade v javnosti skušali popraviti s pomočjo spletne vplivnice.

Robert Golob. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Pojavila so tudi namigovanja, da naj bi se premier potegoval za službo evropskega komisarja, kar je sicer zanikal in poudaril, da ima namen mandat oddelati do konca.

Prihodnji teden dva protivladna shoda v Ljubljani

No, a težav za Goloba še ni konec. Prihodnji teden bo tako naravnost peklenski. Tako je že pred časom na prvi pomladni dan, v četrtek 21. marca, šef opozicije pozval na shod v Ljubljani proti aktualni vladi. Zdaj pa je prekipelo še kmetom.

Kmetje za 19. marec v Ljubljani napovedujejo protest: pričakujejo 2000 traktorjev. FOTO: Voranc Vogel, Delo

V torek 19. marca, tako organizirajo protest in v Ljubljani naj bi se tako zgrnilo 2000 traktorjev. So pa kmetje protest pripravljeni odpovedati ali zamrzniti, če bodo z vlado do tega petka dosegli konkreten napredek.