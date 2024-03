Generalna sekretarka Vesna Vuković odhaja, Golob ji želi samo najboljše

Generalna sekretarka Gibanja Svoboda Vesna Vuković se s koncem meseca poslavlja s funkcije, nasledil jo bo Rok Marolt, je izvedela STA. Marolt je po dolgoletni karieri v nekdanjem nacionalnem letalskem prevozniku Adria Airways vodil Agencijo za civilno letalstvo, na ministrstvu za finance pa je v tem mandatu opravljal naloge generalnega sekretarja.

Golob: Odhaja na lastno željo

Kot je za STA navedel predsednik stranke Robert Golob »odhaja po tem, ko je izpolnila vse cilje, ki sva jih skupaj zastavila«. »Odhaja na lastno željo, izraženo že pred meseci. Na njeni življenjski poti ji želim samo najboljše,« je za STA odhod Vukovićeve komentiral Golob.

V stranki so se sicer pod današnjih sejah izvršnega odbora in sveta stranke zavili v molk in po koncu zasedanj javnosti niso posredovali nobenih uradnih informacij.

Pretežni del popoldanskih zasedanj organov največje vladne stranke, ki je potekal za tesno zaprtimi vrati, je bil sicer namenjen pripravam na evropske volitve. Po dveh zaključenih krogih evidentiranja naj bi v naboru stranke bilo okoli 30 evidentiranih kandidatov. Potrjevanja liste kandidatov, ki jih bodo poslali v boj za mesta na evropskem političnem parketu sicer danes ni bilo na dnevnem redu.