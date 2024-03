Kmetje za 19. marec v Ljubljani napovedali protest: pričakujejo 2000 traktorjev

Kmetje bodo zaradi prepočasnega napredka pri pogajanjih z vlado glede njihovih zahtev 19. marca v Ljubljani protestirali, so danes napovedale kmetijske organizacije. Protest so pripravljene odpovedati ali zamrzniti, če bodo z vlado do petka dosegli konkreten napredek. »Od vlade je odvisno, ali protest bo,« je dejal predsednik KGZS Roman Žveglič.

»Mi smo odprti za pogajanja. Pričakujemo, da bomo do petka dosegli določene napredke pri naših zahtevah. Od vlade je torej odvisno, ali protest bo,« je dejal predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Odpovedati oz. zamrzniti so ga pripravljeni, če bo izpolnjene vse njihove ključne zahteve oz. če bo nedorečena ostala le kakšna zahteva in bodo potrebovali dodaten čas za dogovor.

Predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved je dejal, da so kmetje nezadovoljni kljub naporom ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za naravne vire in ostalih. Protest bo po Medvedovih besedah potekal po Ljubljani pred ministrstvi in Trgom republike.

Protest naj bi trajal od 10. do 14. ure

Ob 10. uri se bodo začeli zbirati na Trgu republike, protest pa naj bi trajal do okoli 14. ure. Pričakujejo okoli 2000 traktorjev. Medved je kmete pozval k »kulturnim protestom«. Občanom prestolnice se je opravičil za nevšečnosti, a opozoril, da se kmetje borijo za svoje pravice.

Do vlade imajo več zahtev:

• da se izplačila za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost (OMD plačila) izvzamejo iz obdavčitve, kot je to v preteklosti že veljalo;

• da se odstotek pristojbine za gozdne ceste zmanjša za en odstotek;

• zahteve, povezanih s suhimi zadrževalniki. »Kmetje seveda ne nasprotujemo protipoplavnim ukrepom, vendar smatramo, da se je treba s tresočo roko vključevati pri načrtovanju suhih vodnih zadrževalnikov, na račun katerih bi seveda izgubili ogromno količino najboljše kmetijske zemlje«;

• takojšnja izplačila, vezana na zbirno vlogo, ki jim predstavljajo zagonska sredstva za začetek proizvodnje sezone in pa zavezo, da bodo izplačila v naslednjem letu redna;

• v slovensko zakonodajo naj se prenese evropska uredba problematika zveri in divjadi:

• populacija zveri naj zmanjša na okolju vzdržno raven.

Že februarja je po Sloveniji potekalo več protestnih shodov, na katerih so kmetje opozarjali na stanje v kmetijstvu. Nato so konec februarja kmetijske organizacije zaradi nezadovoljstva s potekom pogajanj napovedale protest.