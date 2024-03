Ko Goloba zapuščajo sodelavke, se Janša sprašuje, če Urška Čepin nima časa

Poročali smo že, da se je v zadnjih dneh v Gibanju Svoboda kot v najožjem delovnem krogu premierja Roberta Goloba zvrstilo več kadrovskih menjav. Nazadnje je odmevalo, da se vodja kabineta predsednika vlade Petra Škofic poslavlja s te funkcije, namesto nje na to funkcijo prihaja Luka Špoljar, sicer sedanji sekretar poslanske skupine največje vladne stranke Gibanje Svoboda.

Urška Čepin. FOTO: Nn Mediaspeed

V oddaji 24 ur pa so poročali, da so kadrovske rošade neuradno del širšega načrta nove komunikacijske strategije, pri čemer so se na vladi posvetovali tudi s spletno vplivnico in svetovalko za družbena omrežja Samanto Cimerman.

To je vznemirilo šefa opozicije. Janez Janša se je tako odzval v svojem slogu: »A Urška Čepin tokrat ni imela časa?«